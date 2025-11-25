La Prefectura de Manabí, aun espera respuesta para firmar un nuevo convenio y retomar el cobro del peaje

La Prefectura de Manabí aún espera firmar un nuevo convenio para retomar la delegación de los 27 kilómetros de la vía Portoviejo–Montecristi.

“Esperamos tener una pronta respuesta. La directriz del ministerio, a través de la Subsecretaría de Delegaciones, ha sido avanzar hacia un nuevo convenio”, señaló el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando. Recalcó que el nuevo convenio es crucial para la movilidad, la seguridad vial de la provincia.

Inversión proyectada por la prefectura

La Prefectura de Manabí ha diseñado un plan con seis estrategias integrales para mejorar varias vías. Para ejecutarlas, estima un presupuesto referencial de 13,7 millones de dólares, que sería invertido en varios años si se concreta el nuevo convenio.

El prefecto aclaró que no se puede hablar de una cifra definitiva, pero se requerirá una inversión anual que debe incluirse en el presupuesto y el Plan Operativo Anual (POA), una vez que se apruebe el modelo de gestión y el plan de inversiones. Para este año teníamos prevista una inversión de más de 4,5 millones de dólares, y tenemos una proyección de necesidades anuales”, señaló.

Recalcó que el monto es una proyección de las necesidades de inversión para un periodo, y dependerá del modelo de gestión y el plan de inversiones que sea aceptado.

Seis estrategias planteadas por la Prefectura de Manabí

Entre las estrategias que ha planteado la Prefectura de Manabí, está retomar la delegación vial desde La Tejedora (Montecristi) hasta puente Bellavista (Portoviejo). La segunda estrategia, incluye la incorporación del tramo Cerro Guayabal–La Pila, que antes no estaba dentro de la delegación.

La tercera estrategia plantea la intervención en la ruta Montecristi–Colisa, de 9,4 kilómetros, que conecta con la vía Manta-Rocafuerte. Una cuarta estrategia consiste en el bacheo desde el redondel La Tejedora hasta el hospital del IESS, que está por ser culminada en convenio con el Municipio de Montecristi.

El quinto punto considera el mantenimiento de tramos de la red provincial, como Montecristi–Los Bajos–Río Cañas (26,39 km) y vía La Crucita – Río Bravo – Manantiales – Canta Gallo – Boca de Puerto Cayo. La sexta estrategia prevé el bacheo superficial de la vía Montecristi–Jipijapa–La Cadena, de 98 kilómetros.

La inversión que se haría para el mantenimiento de estas vías, provendría del cobro del peaje. También por el convenio con el Municipio de Montecristi y una futura alianza con el Ministerio de Infraestructura y Transporte.

¿Qué precedentes hay detrás de esta disputa?

La delegación de la vía Portoviejo–Montecristi data de 2006, cuando la Prefectura de Manabí firmó un convenio con el MTOP para administrarla a través de su empresa pública, Manabí Vial. En aquel entonces se autorizó también el cobro de peaje de 50 centavos para financiar mantenimiento, grúas, ambulancias y limpieza.

En abril de 2025, el MTOP notificó la terminación anticipada del convenio por supuestos incumplimientos técnicos en el mantenimiento. Esa fecha, la Prefectura y el Sindicato de Manabí Vial presentaron acciones legales. Un juez constitucional de Portoviejo aceptó una medida cautelar que suspendió la resolución del MTOP, lo que permitió reactivar el cobro del peaje el 11 de abril de 2025.

Sin embargo, el 4 de agosto pasado, el MTOP recuperó la administración del tramo tras un fallo judicial y el cobro del peaje fue suspendido.