COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Portoviejo
Servicios

La Prefectura de Manabí, aun espera respuesta para firmar un nuevo convenio y retomar el cobro del peaje

La Prefectura de Manabí ha diseñado un plan con seis estrategias para mejorar varias vías, con una inversión que superaría los USD 13,7 millones.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El cobro en el peaje de Cerro Guayabal fue suspendido de manera definitiva desde el 4 de agosto.
El cobro en el peaje de Cerro Guayabal fue suspendido de manera definitiva desde el 4 de agosto.
El cobro en el peaje de Cerro Guayabal fue suspendido de manera definitiva desde el 4 de agosto.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Prefectura de Manabí aún espera firmar un nuevo convenio para retomar la delegación de los 27 kilómetros de la vía Portoviejo–Montecristi.

“Esperamos tener una pronta respuesta. La directriz del ministerio, a través de la Subsecretaría de Delegaciones, ha sido avanzar hacia un nuevo convenio”, señaló el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando. Recalcó que el nuevo convenio es crucial para la movilidad, la seguridad vial de la provincia.

Inversión proyectada por la prefectura

La Prefectura de Manabí ha diseñado un plan con seis estrategias integrales para mejorar varias vías. Para ejecutarlas, estima un presupuesto referencial de 13,7 millones de dólares, que sería invertido en varios años si se concreta el nuevo convenio.

El prefecto aclaró que no se puede hablar de una cifra definitiva, pero se requerirá una inversión anual que debe incluirse en el presupuesto y el Plan Operativo Anual (POA), una vez que se apruebe el modelo de gestión y el plan de inversiones. Para este año teníamos prevista una inversión de más de 4,5 millones de dólares, y tenemos una proyección de necesidades anuales”, señaló.

Recalcó que el monto es una proyección de las necesidades de inversión para un periodo, y dependerá del modelo de gestión y el plan de inversiones que sea aceptado. 

Seis estrategias planteadas por la Prefectura de Manabí

Entre las estrategias que ha planteado la Prefectura de Manabí, está retomar la delegación vial desde La Tejedora (Montecristi) hasta puente Bellavista (Portoviejo)La segunda estrategia, incluye la incorporación del tramo Cerro Guayabal–La Pila, que antes no estaba dentro de la delegación.

La tercera estrategia plantea la intervención en la ruta Montecristi–Colisa, de 9,4 kilómetros, que conecta con la vía Manta-Rocafuerte. Una cuarta estrategia consiste en el bacheo desde el redondel La Tejedora hasta el hospital del IESS, que está por ser culminada en convenio con el Municipio de Montecristi.

El quinto punto considera el mantenimiento de tramos de la red provincial, como Montecristi–Los Bajos–Río Cañas (26,39 km) y vía La Crucita – Río Bravo – Manantiales – Canta Gallo – Boca de Puerto Cayo. La sexta estrategia prevé el bacheo superficial de la vía Montecristi–Jipijapa–La Cadena, de 98 kilómetros.

La inversión que se haría para el mantenimiento de estas vías, provendría del cobro del peaje. También por el convenio con el Municipio de Montecristi y una futura alianza con el Ministerio de Infraestructura y Transporte.

¿Qué precedentes hay detrás de esta disputa?

La delegación de la vía Portoviejo–Montecristi data de 2006, cuando la Prefectura de Manabí firmó un convenio con el MTOP para administrarla a través de su empresa pública, Manabí Vial. En aquel entonces se autorizó también el cobro de peaje de 50 centavos para financiar mantenimiento, grúas, ambulancias y limpieza.

En abril de 2025, el MTOP notificó la terminación anticipada del convenio por supuestos incumplimientos técnicos en el mantenimiento. Esa fecha, la Prefectura y el Sindicato de Manabí Vial presentaron acciones legales. Un juez constitucional de Portoviejo aceptó una medida cautelar que suspendió la resolución del MTOP, lo que permitió reactivar el cobro del peaje el 11 de abril de 2025.

Sin embargo, el 4 de agosto pasado, el MTOP recuperó la administración del tramo tras un fallo judicial y el cobro del peaje fue suspendido.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fátima Bosch, Miss Universo, rompe el silencio ante ataques y violencia digital

Orden de arresto en Tailandia contra copropietaria del Miss Universo por supuesto fraude millonario

Ecuador y Alemania fortalecen cooperación parlamentaria con agenda estratégica

Supremo de Brasil confirma 27 años de prisión para Jair Bolsonaro

El cerebro de Bruce Willis será donado a la ciencia tras su muerte, decidió su familia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fátima Bosch, Miss Universo, rompe el silencio ante ataques y violencia digital

Orden de arresto en Tailandia contra copropietaria del Miss Universo por supuesto fraude millonario

Ecuador y Alemania fortalecen cooperación parlamentaria con agenda estratégica

Supremo de Brasil confirma 27 años de prisión para Jair Bolsonaro

El cerebro de Bruce Willis será donado a la ciencia tras su muerte, decidió su familia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fátima Bosch, Miss Universo, rompe el silencio ante ataques y violencia digital

Orden de arresto en Tailandia contra copropietaria del Miss Universo por supuesto fraude millonario

Ecuador y Alemania fortalecen cooperación parlamentaria con agenda estratégica

Supremo de Brasil confirma 27 años de prisión para Jair Bolsonaro

El cerebro de Bruce Willis será donado a la ciencia tras su muerte, decidió su familia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO