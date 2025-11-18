La Prefectura de Manabí espera propuesta oficial por las alícuotas de tres meses que están pendientes

El Gobierno adeuda alrededor de USD 27 millones a la Prefectura de Manabí, por las alícuotas pendientes. El prefecto Leonardo Orlando, espera la propuesta oficial para recibir los pagos mediante bonos.

Según el prefecto, la deuda comprende los valores completos de agosto, septiembre y octubre, además del 40 % de julio. Orlando explicó que aún no se oficializa el tipo de bono, el plazo, ni las condiciones financieras.

Señaló que el Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador (Congope) informó que la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas podría oficializarse la próxima semana. “Estamos a la expectativa de conocer la propuesta en firme para ver cuál es el tipo de bonos, las condiciones financieras, el plazo y por qué periodo nos ofrecerían los bonos. También cuál sería el planteamiento de cumplimiento en efectivo”, mencionó Orlando.

Proceso de canje y proveedores

El prefecto explicó que hasta ahora han recibido un pago de USD 2 millones en bonos, con lo que se ha realizado pagos a proveedores que aceptaron voluntariamente esta modalidad. Los proveedores asumieron los descuentos, mientras se mantenían negociaciones según las condiciones del mercado de valores.

Orlando precisó que los descuentos con el pago en bonos han oscilado entre el 1 % y el 3 % en el proceso de negociación. Para quienes decidan mantener los bonos, estos ofrecen un rendimiento semestral que varía entre 9 % y 9,5 %. “Esos son los bonos que nos dieron de tres y de cinco años, con este nivel de rendimiento”, mencionó.

Retrasos y su impacto en la ejecución

El prefecto indicó que los retrasos en la transferencia de las alícuotas y el pago en bonos afectan directamente la ejecución presupuestaria. El trámite con el pago en bonos incluyen convenios, presentación de documentos físicos y digitales, y tiempos de espera que pueden extenderse varios días o incluso semanas.

Recalcó que también están a la espera del desembolso de créditos aprobados por el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE). “Esperamos que se llegue a un acuerdo justo con todas las prefecturas y con todos los municipios y que se empiecen a hacer las transferencias del modelo de equidad territorial y los desembolsos aprobados de recursos a través del BDE”, precisó.