Deportes
Tenis

La Rafa Nadal Academy abre su primer centro de formación y entrenamiennto en Sudamérica

La Rafa Nadal Academy by Movistar aplica en todos sus centros internacionales el mismo método de entrenamiento.
La Rafa Nadal Academy by Movistar ha anunciado la apertura del primer Rafa Nadal Tennis Centre en Sudamérica.
La Rafa Nadal Academy by Movistar en España cuenta con más de 25 canchas de tenis, tres de fútbol, piscinan y otros escenarios
La Rafa Nadal Academy by Movistar ha anunciado la apertura del primer Rafa Nadal Tennis Centre en Sudamérica.
La Rafa Nadal Academy by Movistar en España cuenta con más de 25 canchas de tenis, tres de fútbol, piscinan y otros escenarios

La Rafa Nadal Academy by Movistar ha anunciado la apertura del primer Rafa Nadal Tennis Centre en Sudamérica. Estas instalaciones se ubicarán en Porto Belo, estado de Santa Catarina (Brasil). Este nuevo complejo se suma a la red internacional de centros que ya operan en Kuwait, República Dominicana, México, Grecia, Marbella (España), Hong Kong y Egipto. El mayor representante es el extenista profesional, el español Rafael Nadal.

El proyecto, desarrollado en colaboración con inversores locales, representa el octavo centro internacional de la academia fundada por Rafael Nadal en 2016 en Manacor (Mallorca). Con esta incorporación, la marca consolida su estrategia de expansión global iniciada hace cinco años. Las instalaciones de Porto Belo contarán con 17 pistas de tenis: nueve al aire libre, siete cubiertas y una pista central.

La Rafa Nadal Academy by Movistar en varios países

De ellas, seis serán de tierra batida y 11 de superficie rápida, lo que permitirá entrenar en las dos principales modalidades del circuito profesional. El complejo se completa con ocho pistas de pádel, un gimnasio exclusivo, cafetería y tienda oficial de material deportivo. La elección de Porto Belo responde a la creciente demanda de tenis de alto nivel en Brasil y al potencial turístico y deportivo de la costa de Santa Catarina.

Es una de las regiones con mayor desarrollo residencial y hotelero del país en los últimos años. La Rafa Nadal Academy by Movistar aplica en todos sus centros el mismo método de entrenamiento que ha formado a jugadores como Casper Ruud. El tenista se encuentra actualmente en el top-10 mundial. Dentro de los entrenamientos se combina preparación técnica, física, táctica y valores.

Abriría sus puertas en el segundo semestre de 2026

Los programas estarán dirigidos tanto a jugadores juniors y profesionales como a aficionados de todas las edades. Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de inauguración, fuentes de la academia indican que las obras ya han comenzado. El centro podría abrir sus puertas durante el segundo semestre de 2026. Con este nuevo Rafa Nadal Tennis Centre, Brasil se convierte en el primer país sudamericano en contar con un complejo oficial de la academia.

