Mundo

Estados Unidos

La Ruta 50: Un recorrido por la carretera más extensa y desolada de América

Hace 2 meses
Mundo
Estados Unidos

La Ruta 50: Un recorrido por la carretera más extensa y desolada de América

Las gasolineras en esta carretera suelen estar a más de cien kilómetros la una de la otra.
3 minutos de lectura
La Ruta 50, conocida como la carretera más extensa y solitaria de América, atraviesa Estados Unidos de costa a costa.
En algunos tramos, las rectas en la Ruta 50 pueden llegar a superar los 100 kilómetros de distancia
La Ruta 50, conocida como la carretera más extensa y solitaria de América, atraviesa Estados Unidos de costa a costa.
En algunos tramos, las rectas en la Ruta 50 pueden llegar a superar los 100 kilómetros de distancia

La Ruta 50, conocida como la carretera más extensa y solitaria de América, atraviesa Estados Unidos de costa a costa. Abarca más de 4,800 kilómetros desde Ocean City, Maryland, hasta West Sacramento, California. Este tramo, que cruza doce estados, es destacado por su aislamiento y paisajes desérticos. Con ello atrae a aventureros y generando interés por su historia y desafíos logísticos, según la Administración Federal de Carreteras (FHWA).

La ruta, inaugurada en 1926 como parte del sistema de carreteras estadounidenses, se extiende a través de terrenos variados. Incluye las Montañas Rocosas y el Desierto de Nevada, donde puede pasar más de 100 kilómetros sin gasolineras o poblados. La FHWA reporta que en algunos tramos, como el segmento de Nevada apodado “The Loneliest Road in America”, el tráfico diario promedio no supera los 200 vehículos.

La Ruta 50 atraviesa doce estados

Este aislamiento ha convertido a la Ruta 50 en un símbolo de resistencia para quienes la recorren. El trayecto comenzó a ganar notoriedad en la década de 1980, cuando la revista Life la describió como un desafío para viajeros debido a su falta de infraestructura. En respuesta, el estado de Nevada lanzó una campaña promocional, invitando a los conductores a obtener un certificado tras completar el recorrido, lo que revitalizó el interés turístico.

Hoy, la ruta atrae a miles de visitantes anuales, según estimaciones de la Oficina de Turismo de Nevada. Esta carretera suele presentar condiciones estacionales típicas, con temperaturas que alcanzan los 35 °C en áreas desérticas. Las autoridades recomiendan a los conductores llevar provisiones y combustible extra, especialmente en tramos como el paso por Utah. En ese punto las distancias entre gasolineras superan los 130 kilómetros.

Existe una patrulla de Caminos en la Ruta 50

Históricamente, la Ruta 50 ha sido utilizada por pioneros y caravanas en el siglo XIX, sirviendo como vía para la fiebre del oro en California. Actualmente, combina autopistas modernas con secciones de dos carriles, reflejando su evolución desde una ruta comercial a un destino cultural. La Asociación Histórica de Carreteras de Estados Unidos destaca que conserva vestigios de antiguas estaciones de diligencias y señales de la Ruta 40, su predecesora.

A pesar de su soledad, la ruta ofrece puntos de interés como el Parque Nacional Great Basin y la ciudad de Salina, Utah. Sin embargo, incidentes de averías y emergencias han llevado a la Patrulla de Caminos de Nevada a intensificar patrullajes en verano. La Ruta 50 sigue siendo un testimonio de la vastedad americana, conectando paisajes extremos y desafiando a quienes buscan explorarla.

