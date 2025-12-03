COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mundo
Latinoamérica

Uso de stickers con fotos de compañeros de labores, sin autorización, puede tratarse como acoso

El primer paso es reportar al área de Recursos Humanos, presentando evidencias como capturas de pantalla o mensajes.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
La Secretaría del Trabajo de México ha advertido que crear y difundir stickers o memes con la imagen de compañeros de trabajo, sin su consentimiento,
La creación de memes o stickers deben ser con autorización en México. Imagen generada por IA)
La Secretaría del Trabajo de México ha advertido que crear y difundir stickers o memes con la imagen de compañeros de trabajo, sin su consentimiento,
La creación de memes o stickers deben ser con autorización en México. Imagen generada por IA)

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Secretaría del Trabajo de México ha advertido que crear y difundir stickers o memes con la imagen de compañeros de trabajo, sin su consentimiento, puede configurarse como acoso laboral. A decir de las autoridades, aquello vulnera la dignidad y el derecho a la privacidad. Así lo establece la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Constitución Política. Por eso se prohíbe la difusión de fotos o rostros en stickers compartidos en grupos laborales.

Tales prácticas pueden generar incomodidad, humillación o afectaciones emocionales, alterando el ambiente laboral y violando normas sobre respeto y protección de datos personales. El artículo 6 de la Constitución reconoce el derecho a la protección de datos personales, incluyendo la imagen propia. Por su parte, la Ley Federal obliga a tratar a los trabajadores con dignidad, prohibiendo conductas que afecten su integridad física o emocional.

Stickers sin autorización son tomadas como ‘bromas’

Aunque acciones como estas se presentan como “bromas”, su repetición o difusión sin consentimiento cruza límites éticos y legales. Aquello puede configurar un patrón de hostigamiento digital. La Secretaría de Trabajo ha enfatizado que las tecnologías de comunicación no exime del respeto, y las empresas deben promover políticas de convivencia digital.

En caso de persistir la conducta tras expresar incomodidad, los afectados pueden recurrir a mecanismos formales. El primer paso es reportar al área de Recursos Humanos, presentando evidencias como capturas de pantalla o mensajes. Si no hay resolución interna, se puede presentar una denuncia ante el Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL), plataforma digital de la STPS.

Miles de quejas facilitando inspecciones laborales

Este sistema permite reportes confidenciales o anónimos sobre violaciones laborales, incluyendo acoso y hostigamiento. Para denunciar, se requiere registrar una cuenta con correo electrónico, describir los hechos y adjuntar pruebas. El SIQAL, lanzado en 2025, ha recibido miles de quejas facilitando inspecciones laborales y posibles sanciones a empleadores que toleren tales prácticas.

Términos como “acoso laboral stickers México”, “denuncia SIQAL hostigamiento” y “uso imagen sin consentimiento trabajo” han registrado un aumento en búsquedas, reflejando mayor conciencia sobre este tema en el ámbito laboral digital. La STPS busca fomentar entornos de trabajo seguros y respetuosos, adaptándose a formas emergentes de violencia laboral en la era digital.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Si no quieres pavo ni cerdo esta Navidad, estas opciones están ganando popularidad

Higiene del baño: expertos explican la frecuencia ideal para sustituir el cepillo del inodoro

Perú: Ataque extorsivo dejó 18 buses quemados en un estacionamiento de la loclidad de Ate

El cantautor Andrés Cepeda regresa a Ecuador luego de dos años: Cantará en tres ciudades

¿Sabes qué representa el ángel en el pesebre? Esto dice la tradición navideña

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Si no quieres pavo ni cerdo esta Navidad, estas opciones están ganando popularidad

Higiene del baño: expertos explican la frecuencia ideal para sustituir el cepillo del inodoro

Perú: Ataque extorsivo dejó 18 buses quemados en un estacionamiento de la loclidad de Ate

El cantautor Andrés Cepeda regresa a Ecuador luego de dos años: Cantará en tres ciudades

¿Sabes qué representa el ángel en el pesebre? Esto dice la tradición navideña

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Si no quieres pavo ni cerdo esta Navidad, estas opciones están ganando popularidad

Higiene del baño: expertos explican la frecuencia ideal para sustituir el cepillo del inodoro

Perú: Ataque extorsivo dejó 18 buses quemados en un estacionamiento de la loclidad de Ate

El cantautor Andrés Cepeda regresa a Ecuador luego de dos años: Cantará en tres ciudades

¿Sabes qué representa el ángel en el pesebre? Esto dice la tradición navideña

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO