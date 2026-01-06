Ecuador se enfrentará a Países Bajos en marzo próximo como preparación para el Mundial 2026

La Selección de Ecuador disputará su primer partido de 2026 el martes 31 de marzo ante Países Bajos en Ámsterdam. El encuentro será como parte de los preparativos para el Mundial de Fútbol 2026 de Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio. El encuentro amistoso busca fortalecer al equipo ecuatoriano frente a un rival clasificado y considerado uno de los más desafiantes en el panorama internacional.

El partido se disputará el martes 31 de marzo ante Países Bajos en Ámsterdam. Este será el cuarto enfrentamiento entre Ecuador y Países Bajos, con un balance que favorece ligeramente a los europeos: una victoria y dos empates. Los partidos anteriores, todos en contextos de preparación o competencia mundialista, reflejan una evolución en el desempeño de la Tri, pasando de una derrota inicial a empates en los duelos más recientes.

Ecuador nunca le ha ganado a Países Bajos

El primer choque ocurrió el 1 de marzo de 2006 en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, como amistoso rumbo al Mundial de Alemania 2006. Países Bajos, dirigido por Marco van Basten, ganó 1-0 con gol de Dirk Kuyt en el segundo tiempo. Ecuador, bajo Luis Fernando Suárez, alineó a figuras como Iván Hurtado, Carlos Tenorio y un joven Antonio Valencia, en la antesala de su segunda participación en Copas del Mundo.

Ocho años después, el 17 de mayo de 2014, ambos equipos se midieron nuevamente en Ámsterdam, previo al Mundial de Brasil 2014. El resultado fue un empate 1-1, con goles de Jefferson Montero para Ecuador y Robin van Persie para Países Bajos. En aquel entonces Ecuador era dirigido por el colombiano Reinaldo Rueda. Este duelo dejó una imagen positiva para la selección sudamericana, destacando su competitividad.

Se enfrentaron por última vez en el 2022

El antecedente más reciente data del 25 de noviembre de 2022, durante el Mundial de Catar, en la segunda fecha del Grupo A. En el Estadio Internacional Khalifa de Doha, el partido terminó 1-1: Cody Gakpo abrió para los neerlandeses, y Enner Valencia igualó para Ecuador, bajo la dirección de Gustavo Alfaro. Este empate subrayó la capacidad de la Tri para competir en escenarios de alto nivel.

El amistoso de marzo 2026 en Ámsterdam representa una oportunidad para Ecuador de afinar estrategias ante un oponente de élite, en la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026. Países Bajos, con su tradición futbolística y estrellas como Virgil van Dijk o Frenkie de Jong en campañas pasadas, mantiene su estatus como potencia europea. El Mundial 2026 marcará un hito con 48 equipos participantes, expandiendo el torneo a tres naciones anfitrionas.

Otros amistosos previo al Mundial 2026

Ecuador, clasificado como parte de Conmebol, busca superar su mejor desempeño histórico –octavos de final en 2006–. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ha programado estos amistosos para potenciar el plantel, integrando jugadores emergentes con veteranos como Enner Valencia. Los organizadores esperan confirmar pronto detalles logísticos.

Este partido se inscribe en una serie de preparatorios que podrían incluir más rivales europeos o americanos, según planes de la FEF. La historia de enfrentamientos resalta la paridad creciente, con Ecuador sumando empates en los últimos dos duelos. Analistas destacan que estos juegos contribuyen a la madurez táctica de la Tri, en un ciclo mundialista que prioriza la estabilidad y el rendimiento colectivo.