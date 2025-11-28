La tragedia va en aumento: Víctimas mortales superan el centenar tras el incendio en un complejo de rascacielos en Hong Kong

El balance de muertos a causa del incendio registrado en un complejo de rascacielos de de Hong Kong, el pasado miércoles 26 de noviembre, ha aumentado a 128.

Así lo confirmaron las autoridades locales, en medio del anuncio de que las labores de búsqueda y rescate están a punto de finalizar.

Investigan causas del mortal incendio

El Departamento de Bomberos de la región administrativa especial china señaló que al menos 76 personas resultaron heridas por el fuego en la urbanización, situada en el distrito de Tai Po, según informaciones del diario ‘The Standard’.

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, ordenó el inicio de una serie de medidas de inspección en todos los edificios públicos que estén sufriendo obras de renovación a raíz del suceso, después de que las investigaciones apuntaran a que una espuma rígida de poliestireno altamente inflamable en las ventanas de los pisos provocara la rápida propagación de las llamas.

Los expertos, que se encuentran recolectando muestras del material de andamiaje que cubría la fachada, apuntan a que una de las causas podría deberse al uso de bambú, lo que también habría facilitado la expansión del fuego.

Hay más detenidos por este caso

El número provisional de detenidos en relación con el siniestro ascendió a ocho en las últimas horas: siete hombres y una mujer, de entre 40 y 63 años, arrestados por la Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC).

Dos de ellos eran directores de una consultora de construcción, mientras que otros dos eran responsables de supervisar las obras de mantenimiento de la urbanización. Otros tres detenidos, entre ellos un matrimonio, eran subcontratistas de los andamios de bambú. El otro detenido era un intermediario, según la ICAC.

Los agentes de la ICAC también obtuvieron órdenes de registro en 13 locales, incluyendo las oficinas de la consultora y los subcontratistas, así como los domicilios de los detenidos. Se incautaron documentos relacionados con las obras y registros bancarios.

Un complejo en remodelación y antecedentes similares

El complejo Wang Fuk Court se encuentra en medio de una renovación valorada en 330 millones de dólares hongkoneses (unos 42 millones de dólares estadounidenses). El edificio, que alberga cerca de 1.984 viviendas, es uno de los más poblados del área.

La crisis se produce en un contexto en que Hong Kong mantiene una alerta roja por riesgo de incendios. El observatorio meteorológico la emitió debido a la sequedad ambiental, el viento y la baja humedad. Estas condiciones incrementan la probabilidad de que las chispas o puntos calientes generen incendios de rápida expansión.

En octubre, un incendio en el andamiaje de la Torre Chinachem obligó a evacuar a decenas de personas y dejó cuatro hospitalizados. Aunque aquel siniestro no afectó el interior del edificio, generó preocupación por el uso extensivo de andamios de bambú. Se trata de una técnica tradicional en China por su bajo costo, pero con vulnerabilidades frente al fuego.