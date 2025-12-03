COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses

Hace 5 meses
Deportes
Fútbol

La Tri Femenina cierra 2025 con empate sin goles en Montevideo y se mantiene en zona de repechaje

Ecuador empató 0-0 ante Uruguay en Montevideo y sumó dos puntos en la doble fecha y está en zona de repechaje para el Mundial Femenino 2027.
Ecuador le sacó un punto a Uruguay al igualar sin goles en Montevideo.
Ecuador empató sin goles con Uruguay al en Montevideo.
Ecuador le sacó un punto a Uruguay al igualar sin goles en Montevideo.
Ecuador empató sin goles con Uruguay al en Montevideo.

El Diario

Redacción ED.

La Selección Ecuatoriana Femenina, dirigida por Eduardo Moscoso, igualó 0-0 ante Uruguay este martes 2 de diciembre de 2025 en el Estadio Centenario, cerrando la doble fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmebol con dos empates.

Ecuador venía de empatar 0-0 con Venezuela en Quito y, pese a las bajas sensibles de Jessy Caicedo y Nayeli Bolaños por lesión, planteó un partido de igual a igual. En el primer tiempo, la arquera Liceth Suárez fue figura al desactivar varias llegadas celestes.

Segundo tiempo de Ecuador vs. Uruguay

En el complemento, la Tri generó la ocasión más clara: al minuto 60, Evelyn Burgos (Independiente del Valle) remató desde fuera del área y el balón se estrelló en el travesaño. Uruguay también tuvo aproximaciones, pero el marcador no se movió.

El DT realizó cambios obligados para este compromiso. Yaritza Valencia (Dragonas IDV) entró por Bolaños; Ingrid Pianda (Universidad Católica) y Emily Arias (América de Cali) ocuparon los puestos de Caicedo y Karen Flores.

Posición en la tabla y próximos partidos

Con este resultado, Ecuador alcanzó 5 puntos (un triunfo, dos empates, una derrota) y una diferencia de goles de +3, y se ubica en el quinto puesto, y fuera de zona de repechaje. La posición final de la jornada se definirá tras los partidos Argentina-Bolivia, Venezuela-Perú y Chile-Paraguay.

La Tri regresará a la competencia en abril de 2026: el 10 de abril visitará a Paraguay por la quinta fecha y luego tendrá fecha libre en la sexta jornada.

Formato de la Liga de Naciones Femenina

El torneo, que sirve como clasificatorio al Mundial Femenino Brasil 2027, reúne a las nueve selecciones sudamericanas (sin Brasil, anfitrión automático). Se juega a una sola rueda de ocho fechas hasta junio de 2026. Las dos primeras clasifican directamente al Mundial; tercera y cuarta irán al repechaje intercontinental.

Ecuador, tras cuatro fechas disputadas se ubica en el quinto lugar.  En la cuarta fecha, Venezuela que venció 6-0 a Perú, se ubica líder del torneo con ocho unidades. Por su parte, Argentina que goleó por 8-0 a Bolivia se ubica en el segundo puesto con siete, al igual que Colombia, que tuvo libre, y Chile que derrotó 1-0 a Paraguay. 

