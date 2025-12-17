COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Europa

La venezolana María Corina Machado deja Oslo y continúa en tratamiento por su fractura vertebral

La opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Nobel de la Paz 2025, dejó Oslo para atender médicamente una fractura vertebral sufrida en su viaje.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
María Corina Machado se reunió con el también opositor Edmundo González durante su estadía en Oslo.
María Corina Machado se reunió con el también opositor Edmundo González durante su estadía en Oslo.
María Corina Machado se reunió con el también opositor Edmundo González durante su estadía en Oslo.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, abandonó la ciudad de Oslo, Noruega, y recibe tratamiento especializado por una fractura de vértebra ocurrida durante su salida clandestina de Venezuela.

El anuncio fue realizado por Pedro Urruchurtu, coordinador internacional del partido Vente Venezuela, a través de un comunicado en la red social X.

María Corina Machado está “bien”

Según Urruchurtu, la líder de la oposición venezolana está en bue estado y asiste a citas médicas con un especialista. Sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre la ubicación actual de la dirigente, quien viajó a Noruega para recibir el galardón el pasado 10 de diciembre.

“María Corina Machado se encuentra bien y durante estos días está atendiendo citas médicas con un especialista en función de su pronta y total recuperación”, indicó Urruchurtu. Agregó que el objetivo es lograr su “pronta y total” recuperación.

Detalles del incidente médico

El pasado lunes, el diario noruego Aftenposten informó que Machado sufrió la fractura durante su traslado a Oslo. El medio indicó que la lesión ocurrió en un tramo marítimo de su huida de Venezuela.

Machado fue examinada en el Hospital Universitario de Ullevål en Oslo, donde los médicos detectaron varias lesiones, incluida la fractura vertebral. Fuentes médicas citadas por el periódico vincularon el cuadro a condiciones físicas extremas durante el viaje.

El equipo de Machado, incluyendo a Magalli Meda, jefa del Comando Con Venezuela, corroboró la información sobre la lesión.

Así fue la travesía de María Corina Machado

María Corina Machado abandonó Venezuela en una operación clandestina para llegar a Oslo. Partió desde las afueras de Caracas disfrazada con peluca, evadiendo hasta diez controles militares por vía terrestre hasta un pueblo pesquero en la costa caribeña.

Allí abordó una pequeña lancha pesquera que navegó aproximadamente doce horas en condiciones adversas —con fuertes vientos, oleaje intenso y horas a la deriva tras perder un GPS— hacia la isla neerlandesa de Curazao.

En Curazao permaneció brevemente antes de tomar un jet privado que la trasladó a Noruega, con apoyo logístico de una organización estadounidense de veteranos. La operación, planificada en secreto, permitió su llegada a Oslo el 11 de diciembre de 2025, aunque no a tiempo para la ceremonia del Nobel.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro denuncia “escalada de amenazas” tras bloqueo de buques petroleros por Estados Unidos

Google lanza Gemini 3 Flash: más rápido, barato y potente en IA generativa

Periodista deportiva Christina Chambers y su esposo, hallados muertos en su casa en Alabama

Comisión aprueba informe para primer debate de la Ley de Desarrollo Agropecuario

Mario Pineida: El club brasileño Fluminense FC envía emotivo mensaje tras la muerte de su exjugador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro denuncia “escalada de amenazas” tras bloqueo de buques petroleros por Estados Unidos

Google lanza Gemini 3 Flash: más rápido, barato y potente en IA generativa

Periodista deportiva Christina Chambers y su esposo, hallados muertos en su casa en Alabama

Comisión aprueba informe para primer debate de la Ley de Desarrollo Agropecuario

Mario Pineida: El club brasileño Fluminense FC envía emotivo mensaje tras la muerte de su exjugador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro denuncia “escalada de amenazas” tras bloqueo de buques petroleros por Estados Unidos

Google lanza Gemini 3 Flash: más rápido, barato y potente en IA generativa

Periodista deportiva Christina Chambers y su esposo, hallados muertos en su casa en Alabama

Comisión aprueba informe para primer debate de la Ley de Desarrollo Agropecuario

Mario Pineida: El club brasileño Fluminense FC envía emotivo mensaje tras la muerte de su exjugador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO