Vicepresidenta María José Pinto abandonó sesión solemne por fundación de Quito antes del discurso de Pabel Muñoz

La vicepresidenta de la República, María José Pinto, abandonó este sábado 6 de diciembre la sesión solemne por los 491 años de la fundación española de Quito. Lo hizo minutos antes del discurso central del alcalde Pabel Muñoz. Este gesto se interpreta como un reflejo de las tensiones entre el Gobierno Nacional y el Municipio capitalino. El acto oficial se desarrolló desde las 16h00 en el Teatro Nacional Sucre, en el Centro Histórico de Quito.

Como es tradición, la sesión solemne reúne a las principales autoridades del país y de la ciudad para conmemorar la fundación de San Francisco de Quito el 6 de diciembre de 1534. El Presidente Daniel Noboa no asistió al evento, al encontrarse en una gira internacional. En su representación acudió la vicepresidenta María José Pinto, quien ocupó el asiento principal en el palco de honor junto a otras autoridades nacionales y diplomáticas.

María José Pinto se marchó en caravana de seguridad

Sin embargo, a las 16h56 , mientras se entregaban las condecoraciones “Gran Collar Don Sebastián de Benalcázar”, Pinto se levantó de su asiento y abandonó el teatro. Lo hizo acompañada de su equipo de seguridad y asesores. El alcalde Pabel Muñoz inició su intervención minutos después, sin la presencia de la segunda mandataria. La salida se produce en un contexto de fricciones entre el Ejecutivo y el Municipio de Quito.

Días atrás, el Gobierno Nacional suspendió la tradicional serenata que el Cabildo capitalino ofrece al Presidente de la República en el Palacio de Carondelet. En respuesta, el Ejecutivo organizó su propio evento cultural y protocolar el viernes 5 de diciembre en la sede presidencial. El evento no contó con la participación del alcalde ni de autoridades municipales. Varias actividades programadas por el Municipio para las Fiestas de Quito se suspendieron.

Pabel Muñoz llamó al diálogo en su discurso

Fuentes municipales señalaron que estas medidas afectaron eventos masivos como conciertos y procesiones tradicionales. Hasta el cierre de esta edición, ni la Vicepresidencia de la República ni el Municipio de Quito han emitido comunicados oficiales explicando la salida de Pinto del Teatro Sucre. El discurso del alcalde Muñoz, que se extendió por cerca de 35 minutos, hizo referencia a la gestión local y a la necesidad de “diálogo constructivo” con todas las instancias del Estado.