COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Sicariato

Identifican a cuatro de las siete víctimas mortales que dejó una masacre en zona céntrica de Portoviejo

Agentes de la Policía encontraron los cuerpos sin vida de siete personas en una terraza, todos con signos de haber sido ejecutados.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Las autoridades confirmaron la identificación de cuatro de las siete personas asesinadas en una masacre registrada la noche del martes en el centro de Portoviejo.
La masacre de estas siete personas se registró en la terraza de una vivienda en la zona céntrica de Portoviejo.
Las autoridades confirmaron la identificación de cuatro de las siete personas asesinadas en una masacre registrada la noche del martes en el centro de Portoviejo.
La masacre de estas siete personas se registró en la terraza de una vivienda en la zona céntrica de Portoviejo.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Las autoridades confirmaron la identificación de cuatro de las siete personas asesinadas en una masacre registrada la noche del martes en el centro de Portoviejo. El crimen ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Sucre y Espejo zona céntrica de la capital manabita. Las víctimas estaban con las manos maniatadas y múltiples impactos de arma de fuego. La Policía mantiene abierta la investigación para esclarecer el hecho.

De acuerdo con información oficial, los cuerpos de las cuatro víctimas identificadas ya los retiraron del Centro Forense de Portoviejo por sus familiares. Aquello ocurrió una vez cumplidos los procedimientos legales establecidos. Las personas reconocidas por sus familiares corresponden a Yester María Pincay Vega, Michael Alexander Mite Ruiz, Víctor José Ruiz Jama y Richard Fernando Mendoza Guevara.

Masacre en Portoviejo dejó siete fallecidos

Se conoció que en el centro forense de la capital manabita, permanecen aún tres cadáveres sin identificar, correspondientes a dos mujeres y un hombre. Las autoridades indicaron que se espera que familiares de las víctimas acudan en las próximas horas para realizar el proceso de reconocimiento. Los cuerpos permanecerán en los cuartos fríos del recientemente inaugurado centro forense.

El crimen múltiple se registró la noche del martes 16 de diciembre, cuando moradores del sector alertaron a la Policía sobre un hecho violento en una vivienda de la zona. Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron los cuerpos sin vida de siete personas, todos con signos de haber sido ejecutados. Según los primeros informes, las víctimas presentaban las manos atadas y múltiples heridas producidas por armas de fuego.

Se investiga el móvil de este múltiple crimen

Tras el hallazgo, unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Fiscalía iniciaron el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de indicios en la escena. Entre las diligencias se incluyó la recolección de balística, análisis forense y entrevistas a moradores del sector, con el objetivo de reconstruir los hechos. El suceso generó conmoción en Portoviejo, debido a la magnitud del crimen y a las características del ataque.

Las autoridades no han proporcionado detalles sobre posibles hipótesis, pero señalaron que las investigaciones avanzan para establecer el móvil de la masacre. Se busca determinar si las víctimas tenían algún vínculo entre sí. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este caso. La Policía indicó que se mantienen operativos en distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que colabore con información que pueda contribuir al esclarecimiento del crimen, a través de los canales oficiales. El caso permanece bajo investigación mientras se completan las identificaciones y se profundizan las indagaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió esta masacre que ha marcado a Portoviejo. (17)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro denuncia “escalada de amenazas” tras bloqueo de buques petroleros por Estados Unidos

Google lanza Gemini 3 Flash: más rápido, barato y potente en IA generativa

Periodista deportiva Christina Chambers y su esposo, hallados muertos en su casa en Alabama

Comisión aprueba informe para primer debate de la Ley de Desarrollo Agropecuario

Mario Pineida: El club brasileño Fluminense FC envía emotivo mensaje tras la muerte de su exjugador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro denuncia “escalada de amenazas” tras bloqueo de buques petroleros por Estados Unidos

Google lanza Gemini 3 Flash: más rápido, barato y potente en IA generativa

Periodista deportiva Christina Chambers y su esposo, hallados muertos en su casa en Alabama

Comisión aprueba informe para primer debate de la Ley de Desarrollo Agropecuario

Mario Pineida: El club brasileño Fluminense FC envía emotivo mensaje tras la muerte de su exjugador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro denuncia “escalada de amenazas” tras bloqueo de buques petroleros por Estados Unidos

Google lanza Gemini 3 Flash: más rápido, barato y potente en IA generativa

Periodista deportiva Christina Chambers y su esposo, hallados muertos en su casa en Alabama

Comisión aprueba informe para primer debate de la Ley de Desarrollo Agropecuario

Mario Pineida: El club brasileño Fluminense FC envía emotivo mensaje tras la muerte de su exjugador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO