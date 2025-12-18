Identifican a cuatro de las siete víctimas mortales que dejó una masacre en zona céntrica de Portoviejo

Las autoridades confirmaron la identificación de cuatro de las siete personas asesinadas en una masacre registrada la noche del martes en el centro de Portoviejo. El crimen ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Sucre y Espejo zona céntrica de la capital manabita. Las víctimas estaban con las manos maniatadas y múltiples impactos de arma de fuego. La Policía mantiene abierta la investigación para esclarecer el hecho.

De acuerdo con información oficial, los cuerpos de las cuatro víctimas identificadas ya los retiraron del Centro Forense de Portoviejo por sus familiares. Aquello ocurrió una vez cumplidos los procedimientos legales establecidos. Las personas reconocidas por sus familiares corresponden a Yester María Pincay Vega, Michael Alexander Mite Ruiz, Víctor José Ruiz Jama y Richard Fernando Mendoza Guevara.

Masacre en Portoviejo dejó siete fallecidos

Se conoció que en el centro forense de la capital manabita, permanecen aún tres cadáveres sin identificar, correspondientes a dos mujeres y un hombre. Las autoridades indicaron que se espera que familiares de las víctimas acudan en las próximas horas para realizar el proceso de reconocimiento. Los cuerpos permanecerán en los cuartos fríos del recientemente inaugurado centro forense.

El crimen múltiple se registró la noche del martes 16 de diciembre, cuando moradores del sector alertaron a la Policía sobre un hecho violento en una vivienda de la zona. Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron los cuerpos sin vida de siete personas, todos con signos de haber sido ejecutados. Según los primeros informes, las víctimas presentaban las manos atadas y múltiples heridas producidas por armas de fuego.

Se investiga el móvil de este múltiple crimen

Tras el hallazgo, unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Fiscalía iniciaron el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de indicios en la escena. Entre las diligencias se incluyó la recolección de balística, análisis forense y entrevistas a moradores del sector, con el objetivo de reconstruir los hechos. El suceso generó conmoción en Portoviejo, debido a la magnitud del crimen y a las características del ataque.

Las autoridades no han proporcionado detalles sobre posibles hipótesis, pero señalaron que las investigaciones avanzan para establecer el móvil de la masacre. Se busca determinar si las víctimas tenían algún vínculo entre sí. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este caso. La Policía indicó que se mantienen operativos en distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que colabore con información que pueda contribuir al esclarecimiento del crimen, a través de los canales oficiales. El caso permanece bajo investigación mientras se completan las identificaciones y se profundizan las indagaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió esta masacre que ha marcado a Portoviejo. (17)