COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Estados Unidos

Pronostican fuertes nevadas en Nueva York y el noreste de Estados Unidos por tormenta invernal

Los gobiernos estatales y municipales comenzaron a coordinar operativos de emergencia que incluyen el despliegue de equipos quitanieves.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Las autoridades meteorológicas emitieron un aviso por tormenta invernal para la ciudad de Nueva York y amplias zonas del noreste de Estados Unidos.
New York registra temperaturas bajas desde hace varios días, con la rfpesencia de nieve y fuertes vientos.
Las autoridades meteorológicas emitieron un aviso por tormenta invernal para la ciudad de Nueva York y amplias zonas del noreste de Estados Unidos.
New York registra temperaturas bajas desde hace varios días, con la rfpesencia de nieve y fuertes vientos.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Santo Domingo: Hallan cuerpo de un hombre en la vía a Umpechico y Policía investiga causas del deceso

Ecuador mantiene un solo paso fronterizo con Perú y refuerza el control migratorio

Municipio de Quito implementa prohibición de circulación para camiones en la avenida Simón Bolivar

Así pasaron la Navidad varios seleccionados de Ecuador

Jair Bolsonaro reafirma a su hijo Flávio como candidato presidencial de Brasil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Santo Domingo: Hallan cuerpo de un hombre en la vía a Umpechico y Policía investiga causas del deceso

Ecuador mantiene un solo paso fronterizo con Perú y refuerza el control migratorio

Municipio de Quito implementa prohibición de circulación para camiones en la avenida Simón Bolivar

Así pasaron la Navidad varios seleccionados de Ecuador

Jair Bolsonaro reafirma a su hijo Flávio como candidato presidencial de Brasil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Santo Domingo: Hallan cuerpo de un hombre en la vía a Umpechico y Policía investiga causas del deceso

Ecuador mantiene un solo paso fronterizo con Perú y refuerza el control migratorio

Municipio de Quito implementa prohibición de circulación para camiones en la avenida Simón Bolivar

Así pasaron la Navidad varios seleccionados de Ecuador

Jair Bolsonaro reafirma a su hijo Flávio como candidato presidencial de Brasil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO