Las figuras que lograron el ascenso con Liga de Portoviejo a la Serie B, 2026

La combinación perfecta de experiencia y juventud, liderada por la presidenta Mónica Zamora y el entrenador paraguayo Raúl Duarte, logró el tan ansiado regreso de Liga de Portoviejo a la Serie B del fútbol ecuatoriano.

El ídolo manabita ha hecho una campaña impecable en Segunda Categoría y selló su ascenso con autoridad. Cuatro temporadas seguidas en el tercer escalón del balompié nacional quedarán en el pasado gracias al trabajo colectivo.

En los tres palos brilló el portovejense Manuel Mendoza. A sus 36 años, el guardameta consiguió su tercer ascenso con “La U”, el primero desde Segunda Categoría hasta la B. Su jerarquía y reflejos fueron determinantes.

Otros jugadores de ‘La U’

También destacaron Marcos Cangá, Jimmy Gómez, Edison Caicedo, Jairon Bonett, Jackson González, César Espínola y Johan Riascos. Su entrega y calidad fueron claves en los momentos decisivos de la temporada.

Los juveniles Jackson Landázuri, Osman Pico, José Luis Montoya y el arquero Alex Mayorga aportaron frescura, velocidad y seguridad cuando el equipo más los necesitó.

Futbolistas que no siguieron el proceso

No todo fue color de rosa. Algunos jugadores no pudieron completar el proceso por motivos personales o fallecimiento. Entre ellos, Luis “Cocacho” Macías, Hugo Vélez, Manuel Uquilla, Jorge Luis Cuesta, Pedro Pablo Perlaza y Jorge Luis Varga (+).

El cuerpo técnico, médico y utilería

El cuerpo técnico fue otro pilar. Raúl Duarte, acompañado por el asistente David Aquino, el preparador físico Fabricio Zambrano y el entrenador de arqueros Kléver Mina, armaron un plantel competitivo y sólido. En la lista también están Vinicio Menéndez, coordinador del equipo, y Elvis Moreira.

Tampoco se puede olvidar el trabajo silencioso pero esencial de los utileros. Félix Guerrero, Freddys Valencia, Yardel Sornoza, José Bravo y Robert Rezabala mantuvieron impecable la ropa, balones y todo el material de entrenamiento y partidos.

Además estuvo el cuerpo médico integrado por Daniel Palacios, David Quijije, Wittong Fernández, Fulton Ponce, Christian Proaño,Klever Macías.

La afición verdolaga estalló de alegría en el estadio Reales Tamarindos y en las calles de Portoviejo. Después de cuatro años de lucha, Liga vuelve al lugar donde merece estar: la Serie B del fútbol profesional ecuatoriano.

Plantilla de jugadores de Liga de Portoviejo

Arqueros: Manuel Mendoza, Juan José Ortiz, Mateo Cevallos y Álex Mayorga.

Defensa: Anderson Ozaeta, Efrén Proaños, Pablo Cifuentes, Marcos Cangá, Jimmy Gómez, José Hernández, José Luis Montoya , Gabriel Rodríguez, Guillermo Rendón, Joel Quintero, Jorge Loor y Stiven Loor.

Volantes: Carlos Alcívar, Edison Preciado, Jackson González, Jairón Bonett, Johan Burgos, Jackson Landázuri, Luis Toala, Misael Checha, Roberto Valarezo, Esneider Cheme y Osman Pico.

Delanteros: Andrew Delgado, Brayan Angulo, David Ruano, Ibán Castro, Jostín García, Jhojan Riascos y César Espínola.