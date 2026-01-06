Fuerzas Armadas desmanteló campamentos armados de minería ilegal en la provincia de Azuay

Las Fuerzas Armadas del Ecuador ejecutaron una operación militar en el sector La Chonta, cantón Pucará, provincia de Azuay. Allí, sus agentes desmantelaron dos campamentos dedicados a la minería ilegal y decomisaron un arsenal de armas. También se hallaron municiones y equipos de comunicación presuntamente vinculados a estas actividades ilícitas. El operativo se dio como parte de las acciones permanentes para proteger los recursos naturales.

Este tipo de intervenciones fortalecen el control territorial y previenen los delitos que afectan la seguridad y el orden público. El operativo realizado por las Fuerzas Armadas, resultó en la aprehensión de ocho personas y la incautación de material bélico. Entre los elementos decomisados figuran: siete fusiles (incluyendo un FAL y cinco R15, además de un fusil de precisión tipo carabina). También una subametralladora, una pistola Glock 17 y 17 alimentadoras para fusil.

Fuerzas Armadas detuvo a ocho hombres

Se decomisaron también dos alimentadoras para subametralladora, dos para pistola, municiones de calibres 5.56 mm y 9 mm, tres radios de comunicación y dos celulares. Esta intervención se enmarca en el esfuerzo sostenido del Estado ecuatoriano para combatir la minería ilegal. Se trata de una actividad que genera graves impactos ambientales, como la contaminación de fuentes hídricas y la deforestación.

Según el Gobierno Nacional, la minería ilegal también sirve como fuente de financiamiento para estructuras delictivas organizadas. La minería ilegal en Ecuador representa una amenaza significativa para la biodiversidad y la economía formal, al extraer recursos minerales sin regulación ni control. Aquello facilita el lavado de activos y el fortalecimiento de grupos vinculados al crimen organizado.

En otros casos se ha decomisado armamento

En provincias como Azuay, esta práctica ha sido objeto de múltiples operativos militares en los últimos años, con el objetivo de recuperar el control territorial en zonas de difícil acceso. Las autoridades indicaron que el material incautado quedó a disposición de las entidades competentes para las investigaciones correspondientes. Estas operaciones forman parte de la estrategia nacional del Bloque de Seguridad, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El Ministerio de Defensa reiteró que las acciones continuarán en otras regiones afectadas por la minería ilegal, con el fin de garantizar la protección de los recursos naturales y la seguridad ciudadana. En lo que va del año, similares intervenciones han permitido decomisos significativos de armamento y maquinaria, afectando las operaciones de grupos delictivos.

La provincia de Azuay, ubicada en la Sierra sur del país, ha registrado un incremento en los controles contra esta actividad, que no solo daña el medio ambiente sino que también genera conflictos sociales en comunidades locales.