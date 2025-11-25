Las ‘reinitas’ brillan en MasterChef Celebrity Ecuador: Mara Topic y Sonia Luna ganan el primer ‘cachetito’ de la temporada

MasterChef Celebrity Ecuador apenas cumplió una semana de su estreno, pero ya está dando mucho de qué hablar en redes sociales. Los internautas no solo comenzaron a elegir a sus favoritos, sino también a aquellas celebridades que no son de su total agrado.

Mientras eso sucede en la web, en el programa también comienzan a destacar los primeros famosos ecuatorianos por su talento para la cocina y su carisma.

Guatita llevada a la alta cocina en MasterChef

Ese es el caso de las exreinas de belleza Mara Topic y Sonia Luna, quienes ya dejaron huella al ganarse el primer ‘cachetito’ de la temporada. Este se trata de un gesto del chef colombiano Jorge Rausch que destaca el gran nivel de un platillo elaborado por los participantes.

Sonia y Mara se hicieron merecedoras del ‘cachetito’ en el capítulo cinco del programa, transmitido la noche del reciente lunes 26 de noviembre. Allí, 15 participantes tuvieron como desafío llevar el tradicional mondongo ecuatoriano a la alta cocina. Los famosos compitieron en parejas, con la única excepción de la influencer Andy Suzuki, quien cocinó en solitario.

Al término de la cocinada, el dúo formado por Mara y Sonia presentó un platillo denominado ‘guatita coronada’. “Las dos somos reinas de belleza, reinas siempre, nunca ex, y la guatita se corona también, porque todo se puede coronar”, explicó Mara frente a los tres jueces. Mientras que Sonia confesó ser una fanática de la guatita, lo que la inspiró a preparar el plato. “Yo como bastante guatita, me encanta la guatita, está en mi top 3 de platos típicos ecuatorianos de toda la vida”, dijo.

Se ganaron el primer ‘cachetito’ de la tercera temporada

Al degustar el platillo, el chef Rausch destacó su buen sabor y emplatado. “Rica la salsa, rico el pure, bien emplatado, dos reinas…”, dijo con jocosidad, ante de darle un ‘cachetito’ a cada una de las exsoberanas.

Estas lo recibieron con mucha emoción, mientras que las demás celebridades gritaban “cachetito, cachetito”. “Nunca pensé que algo así me iba a pasar”, dijo Sonia.

Por su parte, Mara recordó que las reinas de belleza no son precisamente elogiadas por su destreza en la cocina, aunque sea un cliché. “Las misses tenemos la peor reputación en la cocina, en especial en las cocinas de MasterChef. Y que ganemos el primer cachetito de esta temporada es una locura”, manifestó.

Cabe mencionar que la propuesta gastronómica de Mara Topic y Sonia Luna destacó por su equilibrio de sabores, colores vibrantes y emplatado cuidado.

Son las ‘reinitas’ más queridas de MasterChef

Por otra parte, Mara Topic y Sonia Luna son dos de los participantes más carismáticas de esta tercera temporada. A ellas, sus compañeros ya las identifican como las ‘reinitas’. “Ese es el mundo de los bellos”, dijo Suzuky. Mientras que el comediante Néxar Zambrano expresó: “Merecido, el plato está perfecto. Aparte lo saben vender muy bien, son dos reinas ahí paradas vendiéndole a Rausch”.

Sin embargo, no son las únicas reinas de esta nueva edición de MasterChef. La miss mayor es la presentadora del espacio, Virginia Limongi, quien fue reina de Portoviejo y Manabí 2012, Miss World Ecuador 2014, Top Model of the World 2016 y Miss Ecuador 2018.

La otra cara de la moneda sin duda es Nicole Pinilla, reina de Machala 2017. Ella, pese a su belleza y dulzura, ha sido duramente criticada en redes sociales por su trato al exboxeador Beber Espinoza, con quien hizo dupla en el reto del mondongo.

Mara Topic es recordada como Miss Universo Ecuador 2024 y Miss Grand Ecuador 2019. Por su parte, Sonia Luna fue Reina de Guayaquil 2017 y Miss Grand Ecuador 2020.