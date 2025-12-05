Le disparó al compañero de trabajo de su novia porque pensó que eran amantes

Un hombre identificado como Jon Fuller, de 31 años, fue acusado de matar de un disparo en la cara a Cameron Hoilette, de 28 años, compañero de trabajo de su novia, luego de ingresar al departamento de la mujer y atacarlo sin mediar palabra, según documentos judiciales y el reporte policial difundido por medios locales.

El crimen: celos, discusiones previas y un disparo fatal

El episodio ocurrió en un complejo de apartamentos ubicado en Summit Centre Way, en Orlando. Según la reconstrucción oficial, Fuller sospechaba desde hacía semanas que su novia, Nila Lindsey, mantenía una relación con alguien más debido a la distancia y discusiones recientes.

La relación, que llevaba aproximadamente un año y medio, se había deteriorado en los últimos meses luego de que Fuller se mudara temporalmente a otra ciudad por motivos laborales. La comunicación entre ambos disminuyó, lo que incrementó los conflictos y las sospechas de infidelidad, según detalla un documento citado por Law & Crime.

El 26 de noviembre, un día antes del crimen, Fuller llamó a su pareja para decirle que la extrañaba y que deseaba verla, pero la joven le pidió que no fuera porque tenía otros planes. A pesar de la negativa, Fuller llegó al departamento al día siguiente.

La llegada al departamento y el momento del ataque al compañero

Cuando Lindsey abrió la puerta, quedó sorprendida por la presencia del acusado. Le recordó que le había pedido que no fuera, pero Fuller ingresó de todas formas. Según su testimonio, ella no intentó detenerlo porque pensó que solo observaría cómo trenzaba el cabello de un amigo.

En el interior del departamento estaba Cameron Hoilette, compañero de trabajo de Lindsey, quien había acudido para que la joven le hiciera una trenza. Fuller, al verlo, comenzó a discutir con su novia. Hoilette intervino y dijo que, si había algún problema, podía retirarse, y aclaró que solo estaba allí para que le arreglaran el cabello.

Sin embargo, la situación escaló abruptamente. De acuerdo con el informe judicial, “sin previo aviso, el acusado sacó un arma de fuego y le disparó en la cara a la víctima”. El impacto fue inmediato y Hoilette cayó sobre el colchón de una de las habitaciones.

Las horas posteriores: huida, testimonio y hallazgo del cuerpo

Después del disparo, Fuller salió rápidamente del departamento y, según el testimonio de Lindsey, le pidió que se fuera con él, pero ella se negó. Minutos después, alrededor del mediodía, llegó la Policía, alertada por la mujer.

Los agentes encontraron a Lindsey conmocionada, quien relató lo sucedido y guió a los oficiales hasta la habitación donde se hallaba la víctima. Hoilette presentaba una herida de bala en la cara, y los paramédicos intentaron reanimarlo, pero fue declarado muerto en el lugar.

Los investigadores recuperaron un casquillo de bala sobre el colchón, elemento que fue incorporado como evidencia en la causa.

Captura e imputación del sospechoso

Fuller fue detenido unas horas después del crimen. Su arresto se realizó sin incidentes y fue trasladado a una dependencia policial para ser interrogado. El 28 de noviembre, compareció ante un tribunal y se declaró inocente del cargo de asesinato en primer grado, aunque permanece detenido sin posibilidad de fianza mientras avanza la investigación.

La Fiscalía sostiene que existió intención directa de matar, debido a la naturaleza del disparo y al conflicto previo entre la pareja. La defensa aún no ha presentado declaraciones públicas sobre la estrategia legal que aplicará.

Contexto de la relación y antecedentes del conflicto

Los documentos judiciales señalan que la novia estaba “molesta” con Fuller porque él habría mentido sobre la fecha de inicio de su nuevo empleo. La falta de comunicación y la distancia habrían generado tensiones significativas.

La relación ya mostraba señales de inestabilidad, y Fuller había manifestado en reiteradas ocasiones dudas sobre la fidelidad de Lindsey. Estas sospechas formarían parte del móvil del crimen, según la Fiscalía.

Investigación en curso por crimen de compañero laboral

La Policía continúa recopilando evidencia, incluidos mensajes, llamadas y declaraciones de personas cercanas a la pareja. Además, revisan cámaras de seguridad del complejo residencial y registros telefónicos.

El caso será llevado ante un gran jurado, como exige el sistema judicial de Florida para casos de asesinato. Si se ratifica la acusación, Fuller podría enfrentar cadena perpetua sin libertad condicional.

La comunidad local ha expresado conmoción por la gravedad del hecho, que se produjo en vísperas del Día de Acción de Gracias.