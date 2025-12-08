Le robaron el carro y luego lo llamaron para devolverlo: esto ocurrió en Santo Domingo

Un ciudadano de Santo Domingo denunció el robo de su vehículo y posteriores llamadas extorsivas. La Policía registró el caso y explicó el procedimiento legal correspondiente.

Un ciudadano identificado como C.R. denunció el robo de su vehículo la noche del 6 de diciembre de 2025 en la avenida Clemencia de Mora, en Santo Domingo, luego de recibir llamadas extorsivas que exigían dinero para devolverle el automotor.

Primeras acciones tras la denuncia

La Policía Nacional informó que tomó contacto con el perjudicado, quien confirmó que su automotor, un Toyota blanco, fue robado la noche anterior. Según indicó el afectado, en la mañana del 7 de diciembre recibió mensajes mediante WhatsApp desde dos números con aparente acento extranjero.

Los comunicantes le exigieron USD 1.500 para devolverle el vehículo y aseguraron que lo dejarían en una mecánica de la ciudad. Para verificar la situación, Rojas solicitó una fotografía del automotor, pero no obtuvo respuesta. En ese momento decidió acudir a las autoridades.

Los agentes explicaron al denunciante el procedimiento legal y la modalidad delictiva utilizada por grupos dedicados a la extorsión posterior al robo de vehículos.

Extorsión mediante redes sociales y llamadas

Durante la intervención policial, el perjudicado señaló que, además de las llamadas, él había realizado publicaciones en redes sociales para intentar recuperar su vehículo. Este detalle coincide con patrones identificados por las autoridades, ya que algunos delincuentes monitorean redes para contactar a víctimas desesperadas.

La Policía aclaró que los números telefónicos utilizados por los presuntos extorsionadores no pudieron ser rastreados porque correspondían a líneas extranjeras, presuntamente de Colombia. Esta característica complica la trazabilidad y evidencia un método empleado para evadir controles.

Los agentes recomendaron al ciudadano evitar transferencias económicas, mantener comunicación solo con autoridades y seguir los pasos oficiales para la investigación del robo.

Procedimiento policial y contexto del delito

El hecho ocurrió el domingo 7 de diciembre de 2025 en la zona de avenida Clemencia de Mora, un sector donde anteriormente se han registrado reportes de robos de automotores bajo diversas modalidades. La Policía reiteró que la denuncia rápida permite activar protocolos como la verificación de cámaras y el rastreo de rutas de escape.

En Ecuador, este tipo de extorsión se denomina comúnmente “rescate de vehículo”, una práctica delictiva en la que grupos criminales exigen dinero para devolver automotores robados. Las autoridades recomiendan no negociar con desconocidos, documentar toda comunicación y acudir inmediatamente a una unidad policial.

Los agentes enfatizaron que seguir el protocolo oficial es clave para evitar riesgos y permitir avances en la investigación (5).