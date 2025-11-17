¡Leyendas eternas! Los únicos ocho jugadores que han brillado en cinco Mundiales

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, celebrada desde 1930, ha visto a ocho jugadores convocados en cinco ediciones, un hito de longevidad que incluye porteros, defensores y delanteros. En esta lista están Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes acumulan récords de partidos y goles, según datos oficiales de la FIFA actualizados a noviembre de 2025.

El origen del récord: Antonio Carbajal, pionero mexicano

Antonio Carbajal, apodado “La Tota”, fue el primer jugador en participar activamente en cinco Mundiales: Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966. El portero del Club León disputó 11 partidos, recibiendo goles en una era de condiciones deportivas rudimentarias. Mantuvo el récord en solitario durante 32 años hasta que Lothar Matthäus lo igualó en 1998.

Carbajal debutó con México en 1950 a los 21 años y se retiró en 1966 con 37, representando la resistencia mexicana en torneos donde el Tri avanzó poco. Su longevidad, con 50 partidos internacionales, lo posiciona como ícono del fútbol azteca.

Rafael Márquez: El capitán eterno del Tri

En el puesto cuatro, Rafael Márquez acumuló cinco convocatorias: Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, con 19 partidos jugados. El defensor, conocido como “El Káiser de Michoacán”, anotó en tres ediciones distintas —único mexicano en hacerlo como zaguero— y ganó dos Champions League con el FC Barcelona.

Márquez es el único capitán en cinco Mundiales, liderando a México en todas, con un total de 147 partidos internacionales. Su rol versátil, pasando de central a pivote, lo consolidó como referente latinoamericano.

Andrés Guardado: El Principito consistente

Andrés Guardado, otro mexicano, participó en cinco Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, con 13 partidos, un gol y una asistencia. Debutó a los 19 años en 2006 y se retiró de la selección en septiembre de 2024 tras 182 encuentros internacionales.

El mediocampista, que jugó en Valencia, Bayer Leverkusen y Betis, destacó por su regularidad en Europa, contribuyendo a la solidez del Tri en octavos de final repetidos.

Guillermo Ochoa: Portero en ascenso a los 40

Guillermo Ochoa, cuarto mexicano en el club, fue convocado a cinco Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, pero solo jugó en los últimos tres, con 11 partidos y 12 goles recibidos. Sus atajadas en Brasil 2014 y Rusia 2018 lo elevaron a leyenda del Tri.

A sus 40 años, juega en el Limassol de Chipre y permaneció en convocatorias hasta finales de 2024. En noviembre de 2025, grabó comerciales con el nuevo uniforme mexicano para 2026, sugiriendo opciones para una sexta participación como sede México-EE.UU.-Canadá.

Gianluigi Buffon: El guardián italiano de la Azzurra

Gianluigi Buffon, séptimo en la lista, estuvo en cinco Mundiales: Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, con 14 partidos jugados —sin actuar en 1998—. En 2006, fue clave en el título de Italia, ganando el premio al Mejor Portero y Balón de Plata de France Football.

Con 176 partidos internacionales, Buffon representa la élite de los porteros, manteniendo su récord hasta la no clasificación italiana a Rusia 2018.

Lothar Matthäus: Evolución táctica alemana

Lothar Matthäus, en el tercer lugar, disputó cinco Mundiales: España 1982, México 1986, Italia 1990, EE.UU. 1994 y Francia 1998, con 25 partidos —récord hasta 2022—. Capitaneó a Alemania al título en 1990, Balón de Oro ese año, evolucionando de mediocampista a líbero.

Con 150 partidos internacionales y 23 goles, Matthäus empató el récord de Carbajal y superó en partidos jugados hasta Messi.

Cristiano Ronaldo: El máximo goleador en Mundiales

Cristiano Ronaldo, segundo, acumula cinco Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, con 22 partidos y 8 goles —único en marcar en cinco ediciones—. Capitán desde 2010, suma 143 goles internacionales.

En noviembre de 2025, confirmó que el Mundial 2026 será su sexto y último, a los 41 años, tras la clasificación de Portugal al vencer 4-0 a Armenia el 16 de noviembre.

Lionel Messi: El récord actual en la Albiceleste

Líder actual, Lionel Messi participó en cinco Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, con 26 partidos, 13 goles y 8 asistencias —MVP en 2022, donde Argentina ganó el título—. Debutó con gol a los 19 años y es finalista en 2014.

Con 186 caps y 112 goles internacionales, Messi medita una sexta en 2026, a los 39 años, según declaraciones de noviembre de 2025, donde prioriza su forma física para no ser “carga”. Inter Miami planea extender su contrato hasta 2026 para facilitar su preparación.

Legado extendido hacia 2026

Este grupo exclusivo resalta la evolución del fútbol, con avances en preparación que permiten carreras más largas. México lidera con cuatro representantes, seguido de Alemania, Italia y otros. Para 2026, con 48 equipos, Messi, Ronaldo y posiblemente Ochoa podrían romper el récord de cinco, elevando partidos jugados —Messi ya superó a Matthäus— y goles, acercándose a los 16 de Miroslav Klose.

La FIFA reporta que estos jugadores acumulan más de 130 partidos mundialistas combinados, un testimonio de dedicación en un torneo que desde 1930 ha coronado a 22 campeones.