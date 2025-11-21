Licencias de conducir caducadas: ANT anuncia cambios que todos deben conocer.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) decidió mantener la validez de las licencias de conducir caducadas en Ecuador hasta el 31 de diciembre de 2025. La medida busca proteger a miles de conductores afectados por fallas recientes en la plataforma tecnológica AXIS 4.0.

Los agentes de control no impondrán multas durante la vigencia de esta disposición, garantizando que los ciudadanos continúen movilizándose sin riesgo de sanciones mientras se realizan los ajustes técnicos necesarios.

Problemas en AXIS 4.0 afectan a conductores

El colapso del sistema volvió a sentirse los días 19 y 20 de noviembre, cuando varios trámites estuvieron fuera de servicio mientras la institución ejecutaba un mantenimiento técnico. La ANT afirmó que equipos internos y un proveedor externo trabajaban en “ajustes profundos” para estabilizar la plataforma a nivel nacional.

La institución reconoció que la inestabilidad del sistema generó retrasos y molestias. La ampliación de la vigencia de las licencias de conducir caducadas busca garantizar que los conductores continúen movilizándose sin riesgos de sanciones, reforzando la confianza en los servicios digitales.

Horarios extendidos y turnos vigentes

Con la restitución de los servicios, la ANT informó que las agencias atenderán hasta las 18:00 de este viernes 21 de noviembre, y que la extensión de horarios para los días siguientes se comunicará según los avances del mantenimiento.

Además, los turnos asignados antes de la caída del sistema permanecen vigentes. Los usuarios no necesitan generar una nueva cita, incluso si el trámite quedó suspendido, asegurando continuidad en la atención.



Servicios digitales restablecidos y llamado a la ciudadanía

En un comunicado emitido el 20 de noviembre, la ANT confirmó que los servicios digitales se encuentran operativos nuevamente. La entidad agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró que continuará ajustando AXIS 4.0 para evitar nuevos colapsos.

Los conductores deben mantener sus datos actualizados y seguir los procedimientos establecidos, mientras la plataforma tecnológica recibe mejoras continuas en todo el país.