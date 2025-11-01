Liga de El Carmen queda eliminada del Torneo Nacional de Ascenso; Aampetra y Aviced avanzan con autoridad

Aampetra eliminó a Liga Deportiva Universitaria de El Carmen tras superarlo por 2-1 en el estadio General Rumiñahui y se clasificó a cuartos de final del Torneo Nacional de Ascenso. El marcador global terminó 4-2. Mientras que Aviced golea a Ferrocarril Oeste.

Eliminación dolorosa en el Ascenso Nacional

En un vibrante choque de vuelta disputado en el estadio General Rumiñahui de Sangolquí, Liga de El Carmen quedó fuera del Campeonato Nacional de Segunda Categoría tras caer 2-1 ante Aampetra.

El equipo quiteño selló la serie con un global de 4-2, replicando el marcador de la ida donde también venció por idéntico resultado en El Carmen.

La defensa visitante no pudo contener la presión local, que definió el partido en el primer tiempo. Duman Herrera abrió el marcador a los 37 minutos, capitalizando un saque lateral de Robinson Requené que la zaga platanera falló en rechazar. Apenas tres minutos después, Ariel Mosquera amplió la ventaja tras una desconcentración defensiva del cuadro manabita.

Luis Verduga descontó a los 75′ con un cabezazo preciso tras un tiro de esquina, pero no alcanzó para remontar.

Aampetra demostró solidez y ahora se medirá en cuartos de final a Aviced, que no tuvo piedad con Ferrocarril Oeste al golearlo 4-1 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, cerrando un global de 4-2.

Goleada épica de Aviced en Cuenca

El equipo cuencano brilló con un fútbol vertiginoso. Luis Maffares inauguró el festín a los 20 minutos, seguido por Geancarlo Zumba en el 45+2′ con un golazo antes del descanso. Isaac Cabrera selló su doblete a los 85′ y 88′, desatando la euforia en las gradas.

Ferrocarril Oeste solo pudo maquillar el resultado con un penal de Gustavo Guerrero al 90+2′.

En otro partido, Astillero goleó por 4-1 a Daquilema en el estadio Alejandro Ponce Noboa de Fertisa y accedió a los cuartos de final, tras ganar en el global por 5-4. En cuartos de final Astillero se medirá a Cuenca Juniors.

Con estas victorias, los clasificados a cuartos de final hasta ahora son Liga de Portoviejo, Cuenca Juniors, Mineros SC, Aampetra, Aviced y Astillero. Quedan dos cupos por definir en duelos que prometen emociones al rojo vivo.

Este domingo se definen otros dos clasificados en el Nacional de Ascenso

Este domingo, la acción no para. A las 11h00, Guaranda recibe a Africando SC en el estadio Alfredo Vinicio Castro, tras un 0-0 en la ida que deja la serie completamente abierta.

El ganador chocará con Liga de Portoviejo en cuartos, en un duelo que podría ser explosivo.

A las 12h00, Juventud Italiana enfrenta a Corinthian’s en el estadio Jocay de Manta, con entrada gratis para los hinchas locales. El empate 1-1 de la ida mantiene la incertidumbre, y el triunfador se las verá con Mineros SC, verdugo del Deportivo Quito.

El Ascenso Nacional 2025 entra en su fase decisiva, donde cada gol cuenta y los sueños de ascenso se juegan al límite.