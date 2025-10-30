COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Fútbol Segunda Categoría

Liga de Portoviejo ya está en el Alejandro Serrano Aguilar para medir a Liga de Cuenca: Tiene dos bajas

Liga de Portoviejo enfrentará esta noche en el estadio Alejandro Serrano Aguilar a Liga de Cuenca, en la revancha de octavos de final.
Los jugadores de Liga de Portoviejo arribaron al estadio Alejandro Serrano Aguilar en Cuenca para el partido de vuelta de octavos de final del Campeonato Nacional de Segunda Categoría que se disputará este jueves 30 de octubre a las 19h00, en busca de consolidar la ventaja de 2-0 obtenida en el partido de ida.

El plantel de Liga de Portoviejo viajó desde su ciudad sede el miércoles y se hospedó en el hotel Sheraton en Cuenca para estar concentrados para el crucial compromiso contra Liga de Cuenca, su rival en los octavos de final. A la llegada al estadio, el volante Jairon Bonett realizó una oración descalzo en el gramado del Alejandro Serrano Aguilar, mostrando un acto de fe previo al partido decisivo.

Jairon Bonett caminó descalzo y realizó una oración en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, previo al choque ante Liga de Cuenca.
El encuentro se presenta con condiciones climáticas impredecibles, ya que el cielo mostraba un tono oscuro y una ligera brisa que presagiaba lluvia, lo que podría influir en el desarrollo del juego en el estadio ubicado en la Avenida del Estadio y José Peralta de Cuenca.

Ventaja y alineación del equipo visitante

Liga de Portoviejo llega con ventaja a este duelo luego de ganar en casa en Reales Tamarindos 2-0 con goles de Jackson González y Misael Checa. El entrenador Raúl Duarte, junto con la presidenta Mónica Zamora, afirmó que el equipo no bajará la guardia y mantiene la concentración para avanzar a la siguiente fase con el sueño intacto de ascender a la Serie B.

Para este partido, el equipo podrá contar con el regreso del delantero paraguayo César Espínola, quien estuvo ausente en la ida por suspensión, pero seguirá sin jugar el volante Edison Caicedo por lesión. Además, esta noche se confirmó la baja por lesión de Pablo Cifuentes.

Se espera que Duarte repita la alineación que obtuvo la victoria, con la siguiente formación: Manuel Mendoza en el arco; defensa compuesta por Marcos Cangá, Pablo Cifuente, Efrén Proaños y José Luis Montoya; mediocampo con Jackson González, Misael Checa y Guillermo Rendón; y ofensiva con José Hernández, Jackson Landázuri y Jhojan Riascos.

Precio y próximo rival del ganador

Los precios para los espectadores en el estadio Alejandro Serrano Aguilar son accesibles, con $3 para Tribuna y $4 para Palco, invitando a los aficionados a apoyar a sus equipos en esta fase decisiva del campeonato.

El equipo que resulte ganador de la serie entre Liga de Portoviejo y Liga de Cuenca avanzará a los cuartos de final para enfrentar al vencedor entre Guaranda FC y Africando, quienes empataron 0-0 en el partido de ida. La contienda mantiene la emoción alta en esta etapa de eliminación directa del Campeonato Nacional de Segunda Categoría, donde cada equipo lucha por el reconocimiento y el ascenso en el fútbol ecuatoriano.

