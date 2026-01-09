Liga de Quito presentó a Janner Corozo como su cuarto refuerzo para la temporada 2026

Liga de Quito anunció oficialmente la contratación del extremo ecuatoriano Janner Corozo, quien se une al equipo procedente de Barcelona SC. El fichaje, revelado a través de las redes sociales del club albo, se produce en el marco de la preparación para la temporada 2026. Este año el conjunto capitalino competirá en la LigaPro Ecuabet, donde es actualmente el vicecampeón, la Copa Ecuador y la Copa Libertadores.

Esta incorporación marca el cuarto refuerzo del equipo universitario, con el objetivo de fortalecer su plantilla y reemplazar a jugadores clave que han salido. Janner Corozo, de 30 años, llega para cubrir la vacante dejada por Bryan Ramírez, transferido recientemente al FC Cincinnati de la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos. La dirigencia de Liga de Quito busca con este movimiento potenciar el ataque del equipo.

Janner Corozo se puso la camiseta de Liga de Quito

Durante la temporada 2025, Corozo se distinguió por su rendimiento en Barcelona SC, donde anotó doce goles en la LigaPro y dos en la Copa Libertadores, sumando un total de 14 tantos. Sus características incluyen velocidad, destreza en el uno contra uno y una notable capacidad goleadora. Aquello lo posiciona como uno de los extremos más efectivos del torneo local.

En su paso por Barcelona SC, entre 2023 y 2025, Corozo disputó 121 partidos en todas las competiciones, registrando 41 goles y 19 asistencias. Estas cifras subrayan su contribución ofensiva y su experiencia en escenarios competitivos, tanto a nivel nacional como internacional. Antes de unirse a los toreros, el jugador defendió camisetas de varios clubes ecuatorianos, como Macará, El Nacional, Delfín SC e Independiente del Valle.

Otros refuerzos en el club albo para el 2026

El nacido en Guayaquil tuvo también una etapa en el Everton de Chile. Esta diversidad en su carrera profesional le ha permitido acumular minutos en ligas locales y torneos continentales, consolidándose como un elemento versátil para cualquier esquema táctico. Liga de Quito, actual vicecampeón de la LigaPro y participante habitual en la Copa Libertadores, continúa armando su roster para el año entrante.

Previo a Corozo, el club presentó a Alejandro Tobar, Luis Segovia y al peruano Jesús Pretell como refuerzos iniciales. Tobar, un mediocampista ofensivo, llega para aportar creatividad; Segovia, defensor central, refuerza la zaga; mientras que Pretell, volante de contención, suma equilibrio en el medio campo. Estas opciones responden a la estrategia del director técnico de potenciar todas las líneas del equipo, especialmente tras las salidas registradas en el mercado de pases.

Copa Libertadores representa el desafío internacional

El contexto del fútbol ecuatoriano en 2026 se presenta competitivo, con la LigaPro como principal torneo doméstico. Allí, Liga de Quito ha sido protagonista en ediciones recientes. La Copa Ecuador ofrece una oportunidad adicional para rotar la plantilla, y la Copa Libertadores representa el desafío internacional, donde el club albo ha alcanzado fases avanzadas en años previos. Con Corozo, el equipo gana profundidad en el ataque, un factor clave para disputar títulos en múltiples frentes.

La llegada de Janner Corozo a Liga de Quito fortalece las opciones ofensivas del equipo para la temporada 2026, en un esfuerzo por mantener su estatus como uno de los principales contendientes en el fútbol sudamericano. Los aficionados esperan ver su impacto en los próximos compromisos amistosos y oficiales.