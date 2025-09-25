Liga de Quito busca avanzar a semifinales de Copa Libertadores ante Sao Paulo en el Morumbi

Liga de Quito enfrentará a Sao Paulo este 25 de septiembre de 2025 a las 17h00 (hora de Ecuador) en el Estadio Morumbi, Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Los ‘albos’ llegan con el objetivo de defender la ventaja 2-0 obtenida en la ida y avanzar a semifinales, donde medirá al ganador de la serie entre Palmeiras vs. River Plate.
Antecedente de la ida y ventaja ecuatoriana
Los azucenas en el partido de ida ganaron 2-0 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, con goles de Bryan Ramírez al minuto 15 y Michael Estrada al 78. Este resultado posiciona al equipo ecuatoriano como favorito para clasificar, requiriendo solo evitar una derrota por dos o más goles para avanzar directamente.
En caso de perder por dos goles de diferencia, la serie se definiría en penales; una victoria o empate asegura el pase. Si Sao Paulo gana por un gol, Liga igual clasifica por el global. El entrenador Tiago Nunes, brasileño, planea un esquema 3-5-2 para el duelo, priorizando la solidez defensiva en territorio hostil.
El Morumbi, con capacidad para 67.000 espectadores, se espera repleto de hinchas paulistas, generando presión sobre el equipo dirigido por Hernán Crespo, que necesita al menos un 2-0 para forzar penales.
Alineaciones probables y bajas clave
Para Liga de Quito, la alineación probable incluye: Gonzalo Valle en portería; Gian Allala (o Richard Mina), Ricardo Adé y Leonel Quiñónez en defensa; Carlos Gruezo, José Quintero, Bryan Ramírez, Gabriel Villamil y Fernando Cornejo en mediocampo; Lisandro Alzugaray y Jeison Medina (o Michael Estrada) en ataque. Richard Mina regresa tras suspensión en octavos contra Botafogo, fortaleciendo la zaga.
Ausentes por lesiones: Alexander Alvarado (muscular grado 1B) y Alejandro Cabeza. Estrada, autor del segundo gol en la ida, compite por el puesto con Medina en la delantera.
Sao Paulo alinearía: Rafael; Nahuel Ferraresi, Robert Arboleda, Alan Franco, Maílton; Rodriguinho, Pablo Maia, Damián Bobadilla; Enzo Díaz, Ferreira, Luciano. Bajas en delantera: Jonathan Calleri, André Silva, Ryan Francisco y Oscar por lesiones. Lucas Moura, ausente en los últimos cinco partidos por dolencia en rodilla derecha, acelera recuperación y podría ser opción.
Moura publicó en redes: “Quedan 90 minutos. ¡Nada ha terminado! ¡Ahora es nuestra casa! ¡Club de la fe!”, con foto de entrenamiento usando protección en la rodilla.
Árbitros y transmisión del encuentro
El arbitraje venezolano estará a cargo de Alexis Herrera, asistido por Lubin Torrealba y Alberto Ponte; cuarto árbitro Rafael Torres; VAR Juan Soto y AVAR Marco Suárez.
El encuentro marca el regreso de Liga al Morumbi tras dos años, recordando la Sudamericana 2023: derrota 1-0 en revancha de cuartos (gol de Robert Arboleda, ecuatoriano en Sao Paulo), pero avanzó en penales 4-3 con aciertos de Paolo Guerrero, Lisandro Alzugaray, Mauricio Martínez, Leonel Quiñónez y Jhojan Julio; error de James Rodríguez. Aquella edición culminó con título de Liga ante Fortaleza en penales, su segunda Sudamericana.
En Libertadores, historial contra Sao Paulo: victorias ecuatorianas en Quito (3-0 en 2004, 2-1 en 2023 Sudamericana, 2-0 en 2025 ida).
Escenarios para la clasificación y declaraciones
Liga Deportiva Universitaria, campeón Libertadores 2008, busca semis por primera vez desde entonces. El presidente Isaac Álvarez declaró. “Representamos al país y fuera de Ecuador nos miran con mucho respeto. Tenemos esta responsabilidad enorme de tratar y llegar a la siguiente instancia. Enfrentamos a un gran rival, hemos venido con esa mística. El plantel está comprometido al máximo, son ocho equipos campeones que estamos en esta fase”.
El ganador de esta llave enfrentará al vencedor de Palmeiras vs. River Plate. Liga, único equipo ecuatoriano en cuartos, eliminó a Botafogo (2-1 global en octavos). São Paulo, tricampeón (1992, 1993, 2005), superó a Atlético Nacional en penales (4-3 tras 1-1 global).
Contexto histórico y proyección
Liga acumula 18 victorias, 4 empates y 7 derrotas contra brasileños en continentales, destacando contra Sao Paulo. Nunes enfatiza control de mediocampo: “Buscará ocupar el mediocampo y proponer juego”. Crespo, bajo presión, necesita heroica en casa.
La semifinal sería hito para Ecuador, ausente desde 2008. El torneo, con ocho campeones en cuartos, avanza a fases definitorias; final en Lima, noviembre 2025. Liga viaja con mística de 2023, donde remontó en Brasil.