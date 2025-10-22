Liga de Quito busca frenar el invicto de Palmeiras y dar el primer golpe en las semifinales de la Copa Libertadores

Liga de Quito afronta una de las noches más desafiantes de su historia reciente. Este jueves recibirá al invicto Palmeiras de Brasil en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la semifinal de ida de la Copa Libertadores. El encuentro que será a las 19h30 deja como misión sacar ventaja en la altura y soñar con una nueva final continental.

El ‘Rey de Copas’ ecuatoriano llega en un buen momento. Bajo el mando del técnico brasileño Tiago Nunes, Liga ha demostrado solidez y carácter, eliminando a Botafogo en octavos y a Sao Paulo en cuartos de final, ambos equipos considerados favoritos. En la LigaPro, viene de golear 3-0 a Barcelona y ocupa el tercer lugar con 55 puntos.

El gran ausente de la noche será el arquero Gonzalo Valle, figura en las rondas anteriores, quien sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla derecha. Su lugar será ocupado por Alexander ‘Dida’ Domínguez, capitán y uno de los referentes del club. También se pierde el duelo el argentino Lisandro Alzugaray, otro de los pilares ofensivos del equipo.

Liga confía en su equipo

En defensa, Liga confía en la solidez del haitiano Ricardo Adé, acompañado por José ‘choclo’ Quintero y Leonel Quiñónez. Para el mediocampo destacan Carlos Gruezo, Fernando Cornejo y Gabriel Villamil, encargados de sostener el ritmo del partido y cortar los circuitos del rival. En ataque, Michael Estrada y Jeison Medina liderarán la ofensiva.

Quiñónez, una de las voces del vestuario albo, reconoció que la estrategia será clara: presionar alto y no dejar respirar al rival. “Tenemos que salir a ahogarlos, no darles espacios. Esperamos dar una alegría a la hinchada”, dijo el defensa esmeraldeño, confiado en el poder del grupo. Sobre la ausencia de Valle, agregó que “es una pena por su lesión, pero tenemos a ‘Dida’, nuestro capitán. Somos una familia”.

Del otro lado, Palmeiras llega con el peso de su historia. El tricampeón de América —ganador en 1999, 2020 y 2021— mantiene un invicto de diez partidos en el torneo (nueve victorias y un empate). Sin embargo, el equipo de Abel Ferreira afrontará bajas importantes. Se tratan del arquero Weverton, con fractura en la mano derecha; el mediocampista Lucas Evangelista y el delantero Paulinho, ambos lesionados.

El portugués Ferreira, considerado uno de los mejores técnicos del siglo XXI en Brasil, confía en la amplitud de su plantilla. Mauricio reemplazará a Evangelista, mientras que Carlos Miguel custodiará el arco. A pesar de las ausencias, Palmeiras llega como colíder del Brasileirao junto a Flamengo, con 61 puntos.

Alineaciones premilinares

El duelo promete intensidad. Liga buscará desgastar físicamente al rival en la altura de Quito (2.850 m s. n. m.), mientras Palmeiras apostará por su velocidad y experiencia internacional. Ambos equipos comparten un mismo objetivo: acercarse a la gloria continental. Para Liga, sería el sueño de repetir la hazaña de 2008; para Palmeiras, la oportunidad de encaminarse hacia su cuarta Libertadores.

Así, ambos clubes alinearán de la siguiente manera:

Liga de Quito: Alexander Domínguez; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Richard Mina y José Quintero; Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Gabriel Villamil, Leonel Quiñónez; Bryan Ramírez y Michael Estrada.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, J. Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Mauricio; José Manuel Lopez y Vitor Roque.