Liga de Quito gana en casa y logra el pase directo a la fase de grupo de la Copa Libertadores

La tarde de este domingo 21 de diciembre de 2025 se tornó blanca en el norte de la capital. Tras un intenso partido disputado en el gramado del estadio Rodrigo Paz Delgado, el conjunto de Liga de Quito logró imponerse con autoridad ante Universidad Católica, cerrando el marcador con un contundente 2-0. Este resultado no solo representa una victoria anímica frente a su gente, sino que garantiza el pase directo a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, cumpliendo con uno de los objetivos más ambiciosos de la dirigencia y la hinchada para la presente temporada.

El encuentro, que inició puntualmente a las 16h00, mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos debido a la propuesta de ambos conjuntos. Sin embargo, Liga de Quito supo capitalizar las oportunidades generadas en el área rival para custodiar el triunfo con una estrategia ofensiva que no dio tregua a la zaga camarlata. Con este triunfo en la décima jornada del primer hexagonal de la LigaPro, el cuadro albo se consolida como uno de los referentes del torneo, asegurando su presencia internacional en el máximo certamen de clubes del continente para el próximo año.

Michael Estrada: el protagonista de la tarde

La figura indiscutible del compromiso fue el delantero Michael Estrada, quien demostró su jerarquía frente al arco en momentos clave del partido. Al minuto 24 de la primera mitad, Estrada recibió un esférico en el área tras una gran jugada colectiva, definiendo con absoluta precisión para abrir el marcador a favor de los locales. Este tanto inicial permitió que Liga de Quito manejara los hilos del encuentro con mayor serenidad, obligando a Universidad Católica a adelantar sus líneas en busca del empate, lo que generó espacios que el equipo capitalino supo aprovechar.

El dominio de los albos se ratificó apenas iniciada la etapa complementaria, nuevamente a través de la eficacia de su número nueve. Al minuto 51, Estrada volvió a aparecer con una definición precisa para ampliar la ventaja y poner el 2-0 definitivo en el tanteador. Con este doblete, el atacante no solo aseguró los tres puntos, sino que devolvió la sonrisa a una afición alentadora que llenó las gradas del “Coloso de Ponceano” para respaldar a sus jugadores durante los más de 140 minutos que duró la jornada deportiva, incluyendo los descansos.

Resistencia y cierre en el Rodrigo Paz Delgado

El duelo se extendió hasta pasadas las 18h28, reflejando lo reñido del trámite en el campo de juego. Durante la fase final del segundo tiempo, el cuerpo arbitral adicionó 3 minutos, un tiempo que Liga de Quito utilizó de forma inteligente para mantenerse en campo contrario y evitar cualquier sorpresa del cuadro visitante. La disciplina táctica mostrada por los dirigidos del equipo albo fue fundamental para neutralizar los intentos de Universidad Católica, equipo que llegaba con la intención de repetir las hazañas logradas en días anteriores en otros escenarios.

Finalmente, el pitazo del árbitro central decretó el término de la contienda, desatando la alegría en el estadio. Liga de Quito logró así sobreponerse a los altibajos de las fechas previas y asegurar un lugar privilegiado en la fase de grupos continental. Este resultado permite al equipo planificar el futuro con mayor tranquilidad, sabiendo que el nombre de la institución volverá a figurar entre los grandes de Sudamérica, dejando atrás la presión de las fases previas y asegurando ingresos importantes para la estabilidad financiera del club.

Antecedentes y el camino a la victoria

El contexto que rodeaba a este partido era complejo, ya que ambos equipos venían de resultados adversos en la fecha pasada del campeonato nacional. En su jornada previa, Liga de Quito había caído 2-1 ante Libertad en la ciudad de Loja, un resultado que generó dudas sobre el rendimiento del plantel. Por su parte, la Universidad Católica también llegaba golpeada tras perder por la mínima diferencia (0-1) ante Independiente del Valle en Quito, lo que convertía al partido de este domingo en una obligación de victoria para ambos si deseaban mantenerse en los puestos de vanguardia.

Un ingrediente adicional que aumentó la tensión del encuentro fue el enfrentamiento previo por la final de la Copa Ecuador, disputado apenas el jueves 18 de diciembre. En aquella ocasión, Universidad Católica se había consagrado campeón por primera vez en su historia tras vencer 3-2 en el estadio Olímpico Atahualpa. Por ello, este nuevo choque representaba para Liga de Quito una oportunidad inmediata de reivindicación ante el mismo rival, logrando esta vez imponerse en su propio estadio y asegurar el cupo internacional que tanto anhelaba su parcialidad.

Clasificación y proyecciones internacionales

Con el objetivo cumplido de acceder a la Copa Libertadores, la planificación deportiva de la dirigencia alba tomará un nuevo rumbo. El triunfo ante el “Trencito Azul” ratifica que el estadio Rodrigo Paz Delgado sigue siendo una fortaleza inexpugnable en partidos de alta intensidad. Para la plantilla de Liga de Quito, el haber asegurado el pase directo otorga un prestigio deportivo que fortalece la imagen del club a nivel regional, atrayendo la mirada de nuevos patrocinadores y consolidando un proyecto que busca recuperar el protagonismo en los torneos organizados por la Conmebol.

La temporada cierra así con un balance de contrastes, pero con un premio mayor que garantiza competencia de alto nivel para el 2026. Los jugadores celebraron junto a su hinchada el pitazo final, conscientes de que el esfuerzo realizado este domingo borró las heridas de las derrotas previas. Ahora, Liga de Quito se prepara para los desafíos venideros, con la mente puesta en el sorteo de la fase de grupos y con la confianza de tener en Michael Estrada a un goleador encendido que sabe aparecer en las citas más importantes del calendario futbolístico ecuatoriano.