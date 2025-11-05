COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Liga de Quito golea 3-0 a Orense y asciende al segundo puesto en Liga Ecuabet

El triunfo de Liga se produjo días después de la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Liga de Quito goleó 3-0 a Orense en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la fecha cuatro del sextangular principal de la Liga Ecuabet.
Una de las acciones del partido entre Liga de Quito y Orense en el Rodrigo Paz Delgado. (Apifoto)
Liga de Quito goleó 3-0 a Orense en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la fecha cuatro del sextangular principal de la Liga Ecuabet.
Una de las acciones del partido entre Liga de Quito y Orense en el Rodrigo Paz Delgado. (Apifoto)

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Liga de Quito goleó 3-0 a Orense en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la fecha cuatro del sextangular principal de la Liga Ecuabet. Los ‘albos’ ascendieron al segundo puesto con 58 puntos, igualando a Barcelona SC pero con mejor diferencia de goles. Por Liga marcaron Leonel Álvarez (32′), Gabriel Villamil (42′) y un autogol de Gabriel Achilier (73′). Ante los pocos hinchas liguistas que llegaron al estadio.

El triunfo se produjo días después de la eliminación de Liga en semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil, y consolida su recuperación en el torneo local. Con 58 unidades, Liga de Quito empató con Barcelona SC en el subliderato, aunque ambos quedan a 15 puntos del líder Independiente del Valle, que suma 73 y domina la fase final de la Liga Ecuabet 2025.

Liga de Quito ahora visitará a Libertad

Orense, con la derrota, complica su permanencia en la zona alta del sextangular. La Liga Ecuabet, campeonato profesional de fútbol de Ecuador, disputará su fase sextangular con los seis mejores equipos de la temporada. Cada fecha define posiciones para el título nacional y cupos a torneos internacionales como Copa Libertadores y Copa Sudamericana. En la próxima fecha Liga de Quito visitará a Libertad FC.

Por su parte, Orense recibirá a Barcelona SC en el estadio 9 de Mayo, Machala. Estos partidos podrían alterar el orden en la tabla intermedia del sextangular. Independiente del Valle mantiene ventaja cómoda, mientras Liga de Quito y Barcelona SC compiten por el segundo lugar y la clasificación continental.

Buscan los torneos internacionales

Liga de Quito, conocido como uno de los clubes más laureados de Ecuador con múltiples títulos locales e internacionales, busca cerrar la temporada 2025 con al menos un cupo a la Libertadores 2026. Orense, equipo de Machala, enfrenta presión para sumar puntos en casa ante Barcelona SC.La fase final de la Liga Ecuabet se juega bajo formato de todos contra todos, donde la diferencia de goles es criterio de desempate.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Liga de Quito golea 3-0 a Orense y asciende al segundo puesto en Liga Ecuabet

Ecuador califica de “infundadas” las imputaciones de Nicolás Maduro sobre rutas de drogas

Al menos tres muertos y varios heridos tras accidente de avión de la empresa UPS en Kentucky

El papa León XIV cuestiona campaña de Trump en contexto de la crisis en el Caribe

Liverpool derrotó al Real Madrid 1-0 en Anfield, encuentro válido por la Champions League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Liga de Quito golea 3-0 a Orense y asciende al segundo puesto en Liga Ecuabet

Ecuador califica de “infundadas” las imputaciones de Nicolás Maduro sobre rutas de drogas

Al menos tres muertos y varios heridos tras accidente de avión de la empresa UPS en Kentucky

El papa León XIV cuestiona campaña de Trump en contexto de la crisis en el Caribe

Liverpool derrotó al Real Madrid 1-0 en Anfield, encuentro válido por la Champions League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador califica de “infundadas” las imputaciones de Nicolás Maduro sobre rutas de drogas

Al menos tres muertos y varios heridos tras accidente de avión de la empresa UPS en Kentucky

El papa León XIV cuestiona campaña de Trump en contexto de la crisis en el Caribe

Liverpool derrotó al Real Madrid 1-0 en Anfield, encuentro válido por la Champions League

Manta conmemoró sus 103 años de cantonización con desfile cívico y concierto en El Murciélago

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO