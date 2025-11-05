Liga de Quito golea 3-0 a Orense y asciende al segundo puesto en Liga Ecuabet

Liga de Quito goleó 3-0 a Orense en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la fecha cuatro del sextangular principal de la Liga Ecuabet. Los ‘albos’ ascendieron al segundo puesto con 58 puntos, igualando a Barcelona SC pero con mejor diferencia de goles. Por Liga marcaron Leonel Álvarez (32′), Gabriel Villamil (42′) y un autogol de Gabriel Achilier (73′). Ante los pocos hinchas liguistas que llegaron al estadio.

El triunfo se produjo días después de la eliminación de Liga en semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil, y consolida su recuperación en el torneo local. Con 58 unidades, Liga de Quito empató con Barcelona SC en el subliderato, aunque ambos quedan a 15 puntos del líder Independiente del Valle, que suma 73 y domina la fase final de la Liga Ecuabet 2025.

Liga de Quito ahora visitará a Libertad

Orense, con la derrota, complica su permanencia en la zona alta del sextangular. La Liga Ecuabet, campeonato profesional de fútbol de Ecuador, disputará su fase sextangular con los seis mejores equipos de la temporada. Cada fecha define posiciones para el título nacional y cupos a torneos internacionales como Copa Libertadores y Copa Sudamericana. En la próxima fecha Liga de Quito visitará a Libertad FC.

Por su parte, Orense recibirá a Barcelona SC en el estadio 9 de Mayo, Machala. Estos partidos podrían alterar el orden en la tabla intermedia del sextangular. Independiente del Valle mantiene ventaja cómoda, mientras Liga de Quito y Barcelona SC compiten por el segundo lugar y la clasificación continental.

Buscan los torneos internacionales

Liga de Quito, conocido como uno de los clubes más laureados de Ecuador con múltiples títulos locales e internacionales, busca cerrar la temporada 2025 con al menos un cupo a la Libertadores 2026. Orense, equipo de Machala, enfrenta presión para sumar puntos en casa ante Barcelona SC.La fase final de la Liga Ecuabet se juega bajo formato de todos contra todos, donde la diferencia de goles es criterio de desempate.