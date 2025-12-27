COMUNIDAD POR USD 1
Jeremy Sarmiento sería pretendido por Liga de Quito ante la falta de oportunidades en Italia

Jeremy Sarmiento estaría abierto a jugar en el fútbol ecuatoriano, considerando que sumar continuidad es clave para sus aspiraciones deportivas.
Liga de Quito ha mostrado interés en incorporar al futbolista ecuatoriano Jeremy Sarmiento, actual jugador del Cremonese de Italia.
Jeremy Sarmiento no goza de minutos en su actual club, el Cremonese de Italia.
Liga de Quito ha mostrado interés en incorporar al futbolista ecuatoriano Jeremy Sarmiento, actual jugador del Cremonese de Italia.
Jeremy Sarmiento no goza de minutos en su actual club, el Cremonese de Italia.

Liga de Quito ha mostrado interés en incorporar al futbolista ecuatoriano Jeremy Sarmiento, actual jugador del Cremonese de Italia. El volante es analizado como posible refuerzo para la temporada 2026, en un contexto de planificación deportiva tras la finalización del campeonato ecuatoriano. Para el 2026 el equipo albo disputará la Copa Ecuador, el campeonato nacional y la Copa Libertadores.

Con el cierre del torneo ecuatoriano y el inicio del periodo de análisis para la temporada 2026, los clubes del fútbol ecuatoriano comienzan a evaluar opciones para fortalecer sus plantillas. En ese escenario, Liga de Quito aparece como uno de los equipos que ya explora alternativas en el mercado internacional. Desde Europa se ha reportado el interés del conjunto albo por Jeremy Sarmiento, futbolista ecuatoriano que milita actualmente en el Cremonese de la Serie A de Italia.

Jeremy Sarmiento juega poco en Italia

Sarmiento se vinculó al Cremonese a préstamo para disputar la temporada europea 2025-2026. Sin embargo, su situación deportiva no ha sido la esperada, ya que no ha logrado consolidarse como una pieza regular dentro del equipo italiano. La falta de minutos y protagonismo ha abierto la posibilidad de un cambio de rumbo a mitad de temporada.

El periodista Cristian Martin, desde el Viejo Continente, informó que una de las alternativas que maneja el entorno del jugador es su llegada a Liga de Quito. Según el reporte, la operación podría concretarse siempre que exista una oferta que satisfaga a todas las partes involucradas: el futbolista, el Cremonese y el Brighton de Inglaterra, club dueño de los derechos económicos del jugador.

El volante no figura como prioridad en Cremonese

De acuerdo con la información difundida, Jeremy Sarmiento estaría dispuesto a jugar en el fútbol ecuatoriano, considerando que sumar continuidad es clave para sus aspiraciones deportivas. Uno de sus principales objetivos es mantenerse en consideración dentro de la Selección de Ecuador con miras al Mundial de 2026. Para ello busca tener ritmo de competencia ya que es algo determinante para llegar a la cita mundialista.

Desde la perspectiva del Cremonese, el club italiano también estaría dispuesto a entablar conversaciones. El extremo izquierdo no figura como prioridad en el esquema deportivo. En caso de que el equipo mantenga la categoría en la Serie A, debería ejecutar una opción de compra obligatoria con el Brighton. Ese escenario podría influir en una eventual salida anticipada.

Su última aparición fue el 7 de noviembre

En términos estadísticos, la participación de Sarmiento en la presente temporada ha sido limitada. Desde su llegada al Cremonese, ha disputado apenas 137 minutos repartidos en ocho encuentros oficiales, sin registrar titularidades. Su debut se produjo en la tercera fecha de la Serie A ante Hellas Verona, y posteriormente sumó minutos frente a Udinese, Atalanta, Génova, Juventus y Pisa. Su última aparición fue el 7 de noviembre de 2025 ante este último rival.

Actualmente, el Cremonese ocupa la undécima posición de la tabla con 21 puntos, en una campaña irregular. Mientras tanto, Liga de Quito no ha confirmado incorporaciones para la temporada 2026, pero ya registra movimientos en su plantilla. Carlos Gruezo dejó el club para fichar por Santos Laguna de México, y la salida de Bryan Ramírez también se perfila como probable. El presidente albo, Isaac Álvarez, señaló que la continuidad del jugador sería insostenible debido a la situación económica de la institución.

