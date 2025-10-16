Liga de Quito recibe a Barcelona SC en fecha clave por la segunda fecha del hexagonal final de la LigaPro

Liga de Quito se medirá ante Barcelona SC este viernes 17 de octubre de 2025 a las 20h15 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador, por la segunda fecha del hexagonal final de la LigaPro 2025.

Los equipos buscan los tres puntos para escalar posiciones, con los albos terceros con 52 puntos y los toreros segundos con 54, en una jornada clave para asegurar el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Desempeño de los ‘albos’

Liga de Quito llega al encuentro con la obligación de sumar tras empatar 2-2 ante Universidad Católica en la fecha inaugural del hexagonal. Ese resultado los dejó en la tercera casilla, a dos puntos de Barcelona SC y a una distancia mayor del líder Independiente del Valle. En la fase inicial de la Liga Ecuabet 2025, el equipo capitalino disputó 15 partidos como local, ganando 8, empatando 6 y perdiendo solo 1, lo que refleja un rendimiento del 66,6% en su fortín de Ponciano.

A lo largo de esos duelos en casa, Liga de Quito anotó 31 goles y concedió 19, destacando su solidez defensiva y potencia ofensiva. Estos números subrayan la fortaleza de los dirigidos por Tiago Nunes en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, donde han mantenido un invicto de varios partidos consecutivos. En la fase regular demostró superioridad en enfrentamientos directos, ganó 3-1 en Quito, y 0-1 en Guayaquil. Estos resultados históricos favorecen a los locales, aunque el fútbol ecuatoriano mantiene la imprevisibilidad en instancias decisivas.

Antecedentes recientes y tabla de posiciones

Barcelona SC, por su parte, llega golpeado tras caer 0-3 ante Independiente del Valle en la primera fecha del hexagonal, jugada en el Estadio Monumental de Guayaquil. Esa derrota expuso vulnerabilidades defensivas en casa, pero el equipo de Ismael Rescalvo tuvo dos semanas para recuperarse durante la Fecha FIFA. Actualmente, los toreros ocupan el segundo lugar con 54 puntos, posición que otorga el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, mientras que una derrota los podría desplazar al tercer puesto.

Barcelona tuvo más descanso en las últimas semanas, pero la presión por no perder terreno es alta. En el hexagonal, el segundo y tercer puesto definen accesos directos a la Libertadores, con 27 puntos aún en disputa.

Liga de Quito también avanzó en la Copa Ecuador 2025, donde goleó a San Antonio para clasificar a cuartos de final. Sin embargo, el enfoque principal está en el torneo local, paralelo a su participación en la semifinal de la CONMEBOL Libertadores 2025. Los albos necesitan puntos para mantener opciones en el título nacional y confirmar su boleto continental. Barcelona SC, segundo en la tabla general de la LigaPro, busca redimirse y acortar la brecha con el líder, Independiente.

Jugadores clave y declaraciones

Michael Estrada, delantero de Liga de Quito, en conferencia de prensa, enfatizó. «Primero es Barcelona el día viernes. Es un clásico y los clásicos se ganan. Estaremos concentrados desde el inicio». El delantero también habló de su forma goleadora. «Muy feliz porque se están dando las cosas a nivel personal, hay muchas cosas que mejorar y a seguir trabajando».

Por su parte, Leonel Quiñónez, lateral de los ‘albos’ añadió.»Estamos mentalizados en el partido. Sabemos que estamos un poco distantes de Independiente del Valle, pero a Barcelona lo tenemos cerca». Respecto al apoyo del público, señaló: «La distancia entre Independiente y nosotros es notable, no tenemos que ocultarlo, pero iremos partido a partido. Somos los equipos que estamos peleando por el segundo lugar y esperamos que el viernes esté lleno por completo».

Posibles alineaciones y transmisión

Las posibles alineaciones para Liga de Quito incluyen: Gonzalo Valle en portería; Leonel Quiñónez, Ricardo Adé, Gian Franco Allala; Bryan Ramírez, Fernando Cornejo, Carlos Gruezo, Gabriel Villamíl; José Quintero, Michael Estrada y Jeison Medina .

Para Barcelona SC: Ignacio de Arruabarrena; Bryan Carabalí, Gastón Campi, Xavier Arreaga; Byron Castillo, Jhonny Quiñónez, Jean Carlos Montaño, Leonai Souza, Joaquín Valiente; Janner Corozo, Octavio Rivero. Estas formaciones están sujetas a confirmación oficial.

El partido se transmitirá en vivo por Zapping Sports y El Canal del Fútbol, accesible en Ecuador. Este duelo marca el retorno de hinchadas visitantes, acordado por ambos clubes para fomentar la convivencia en el estadio. Ambos equipos llegan con motivaciones claras: los locales por imponer su localía y los visitantes por revertir su tropiezo reciente.