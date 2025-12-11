Liga de Quito suma punto clave ante Independiente del Valle en hexagonal final

Liga de Quito e Independiente del Valle igualaron 0-0 este 10 de diciembre de 2025 en el Estadio Banco Guayaquil, por la fecha 3 del hexagonal final de la LigaPro 2025, permitiendo a los albos escalar a 66 puntos y acercarse al segundo lugar que otorga clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Previo al inicio del encuentro, los jugadores de Liga de Quito formaron un pasillo de honor para tributar al Independiente del Valle, reciente campeón de la LigaPro 2025 tras su empate 1-1 ante Libertad FC el 6 de diciembre. El gesto reconoció el título de los rayados, asegurados matemáticamente a dos fechas del cierre del hexagonal.

El partido, postergado inicialmente por compromisos internacionales de ambos equipos, se disputó en horario nocturno con asistencia de aproximadamente 15.000 espectadores. Liga de Quito, dirigido por interim Diego Figueroa, alineó a Alexander Domínguez en portería, mientras IDV, bajo Javier Rabanal, presentó a Guido Villar.

Primer tiempo equilibrado

Desde el arranque, Independiente del Valle buscó dominar mediante posesión, con Jhégson Méndez participativo en el medio campo. El equipo visitante activó a Justin Lerma, quien aprovechó su velocidad para generar avances por el sector izquierdo, completando 58 toques en campo rival durante los primeros 15 minutos.

Liga de Quito resistió la presión con faltas tácticas que interrumpieron el ritmo de IDV, acumulando 12 infracciones en la primera mitad. Los albos priorizaron una estructura defensiva compacta, con Ricardo Adé destacando en despejes aéreos.

Al minuto 22, IDV ganó metros y generó la primera ocasión clara: un centro raso encontró a Michael Hoyos bien posicionado, pero Domínguez realizó una atajada salvadora para mantener el empate. Liga respondió con transiciones rápidas lideradas por Javier Ramírez, aunque sus remates no inquietaron a Villar en los primeros 30 minutos.

Medina tuvo la más clara

La chance más clara del período llegó al minuto 39, cuando Jeison Medina recibió un pase filtrado de Carlos Gruezo y corrió más de 30 metros a campo abierto. Medina controló el balón sin oposición, pero su definición fue interceptada por Richard Schunke justo antes del remate, perdonando el 0-1.

El primer tiempo finalizó 0-0, con un duelo de ida y vuelta pero sin precisión en las definiciones, reflejado en 5 tiros por equipo, solo 2 a puerta.

Segundo tiempo con intervenciones clave

En la complementaria, el ritmo se intensificó. Al minuto 54, Villar evitó el 1-0 de Liga tras un potente tiro libre de José Quintero, desviando el balón al córner con una volada. IDV respondió con presión alta, completando 62% de posesión en el segundo período.

Al minuto 65, Ricardo Adé se consolidó como figura al despejar dos intentos consecutivos de gol rayados en el área chica, incluyendo un cabezazo de Hoyos. Liga mantuvo la solidez defensiva, con Adé registrando 4 intercepciones en total.

Minutos después, al 71′, Kevin Minda probó desde fuera del área para IDV, pero su disparo se elevó por encima del travesaño. Liga intentó contragolpear con Medina y Ramírez, pero Villar contuvo un cabezazo al 78′. A pesar de los esfuerzos, el marcador no se alteró.

Implicaciones en la tabla y próximos duelos

Con este punto, Liga de Quito alcanzó 66 unidades, superando por dos puntos a Barcelona SC (64), que ocupa el tercer lugar y aún compite por el segundo puesto, clasificatorio directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. IDV, con título en mano, suma 76 puntos pero ya sin objetivos en juego.

El hexagonal final de la LigaPro 2025, que define los dos cupos a Libertadores y uno a Sudamericana, incluye a seis equipos: IDV, Liga, Barcelona, Universidad Católica, Orense y Libertad FC. El segundo lugar otorga ventaja en el sorteo continental.

En la jornada 9, programada para el 15 de diciembre a las 16:30, Liga visitará a Libertad FC en Loja; IDV recibirá a Universidad Católica en Sangolquí; y Barcelona enfrentará a Orense en Guayaquil. Todos los duelos se jugarán en horario unificado.