Hace 5 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

LigaPro 2025: Emelec busca victoria ante Macará para mantener opciones internacionales

Emelec enfrenta a Macará este lunes 8 de diciembre en un partido crucial por la Fecha 8 del segundo hexagonal de LigaPro, donde una victoria es esencial para aspirar al cupo en la Copa Sudamericana 2026.
Emelec busca victoria ante Macará para mantener opciones internacionales
Emelec se medirá ante Macará este lunes 8 de diciembre de 2025 a las 19h00 en el Estadio George Capwell de Guayaquil, en la jornada 8 del segundo hexagonal de la LigaPro, con el objetivo de sumar tres puntos vitales para no perder la chance de clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Este duelo representa la última oportunidad para Emelec de mantenerse en la pelea, ya que una derrota los dejaría con un máximo de 58 puntos, por debajo de los 59 que alcanzaría Macará.

Los equipos y sus puntajes

Emelec llega con 52 puntos en la cuarta posición del hexagonal, a cuatro unidades del puntero Macará (56 puntos). Los azules, dirigidos por Guillermo Duró, superaron 1-0 a Delfín en la fecha anterior, rompiendo una racha de tres derrotas consecutivas que los había alejado de los puestos de vanguardia. Previamente, quedaron eliminados en penales ante Liga de Quito en las semifinales de la Copa Ecuador.

Macará, bajo la dirección de Guillermo Sanguinetti, lidera el hexagonal con 56 puntos y una impresionante racha de cinco victorias consecutivas sin recibir goles. Esta secuencia inició con un 3-0 ante Emelec el 2 de noviembre en Ambato. El historial reciente entre ambos en 2025 favorece a los ambateños: dos empates (0-0 y 1-1) y esa victoria 3-0.

El encuentro, transmitido por El Canal del Fútbol y Zapping, cuenta con arbitraje de Anthony Díaz como principal, asistido por Flavio Nall y Carlos Vera, mientras que Jefferson Macías estará en el VAR.

Alineaciones probables

La posible formación de Emelec incluye a Pedro Ortiz en el arco; Romario Caicedo, Diogo Bagüí, Luis Fernando León, Luis Castillo en defensa; Alexander González, Roberto Garcés, Adrián Córtez, Juan Pablo Ruiz en mediocampo; y Justin Cuero, José Angulo en ataque. Destacan retornos como el de León en la zaga.

Para Macará, se espera: Cristian Correa (o Gabriel Cevallos) en portería; Toño Espinoza, Nahuel Arena, José Marrufo, Luis Ayala atrás; Martín Tello, José Cázares, Mateo Viera, Pablo González en el medio; y Federico Paz, Maximiliano Juambeltz al frente. Jugadores clave como Paz y Juambeltz han sido fundamentales en la racha invicta.

El segundo hexagonal de la LigaPro 2025, que otorga un cupo directo a la Copa Sudamericana 2026, involucra a seis equipos: Macará, Aucas, El Nacional, Deportivo Cuenca, Emelec y Delfín. 

LigaPro 2025

La LigaPro 2025, organizada por la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador, se disputó en dos fases: una regular de 30 jornadas y los hexagonales finales. El primero, por el título y dos cupos a la Copa Libertadores 2026, coronó a Independiente del Valle como campeón tras un empate 1-1 ante Libertad FC el 6 de diciembre. En la parte baja, descendieron Técnico Universitario y Vinotinto, mientras Manta y Mushuc Runa aseguraron permanencia.

Emelec, pese a problemas económicos que paralizaron entrenamientos durante la temporada, busca cerrar el año con un premio internacional. Una victoria ante Macará los instalaría en el segundo puesto, acortando distancias con el líder y reviviendo sus aspiraciones. 

