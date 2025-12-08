LigaPro unifica horarios para la Fecha 9 de hexagonales: Definición de cupos a Libertadores y Sudamericana

La LigaPro anunció este lunes 8 de diciembre de 2025 que la Fecha 9 de los hexagonales finales se disputará en horarios unificados el sábado 13 de diciembre a las 15h30 para el segundo hexagonal. El domingo 14 de diciembre a las 16h30 para el primero, con el objetivo de garantizar equidad en la definición de los cupos a la Copa Libertadores 2026 y Copa Sudamericana 2026.

El torneo, denominado Liga Ecuabet 2025, ya tiene a Independiente del Valle como campeón tras su empate 1-1 ante Libertad FC el 6 de diciembre. Con dos jornadas restantes, el foco está en los representantes ecuatorianos para los certámenes continentales. Ecuador cuenta con cuatro plazas en cada copa: para Libertadores, el campeón (IDV, fase de grupos), el segundo del primer hexagonal (fase de grupos), el tercero (fase preliminar 2) y el campeón de Copa Ecuador (fase preliminar 1); para Sudamericana, el cuarto, quinto y sexto del primer hexagonal, más el primero del segundo hexagonal.

Los partidos del segundo hexagonal que otorgan un cupo a la Sudamericana, se jugarán simultáneamente: Delfín vs. Aucas; Macará vs. Deportivo Cuenca y Emelec vs. El Nacional, todos a las 15h30 del sábado 13.

📍Horarios Fecha 9️⃣ – Primer y Segundo Hexagonal Final de la Liga Ecuabet ⚽️#LigaEcuabetConectadaPorXtrim 🇪🇨💯 pic.twitter.com/hz1SxIp0Sq — Liga Ecuabet (@LigaEcuabetec) December 8, 2025

El primer hexagonal definirá los dos cupos a Libertadores restantes. El domingo 14 a las 16h30: Barcelona SC vs. Orense, Libertad FC vs. Liga de Quito y Universidad Católica vs. Independiente del Valle.

Pelea en el primer hexagonal

Liga de Quito está segundo con 65 puntos, seguido de Barcelona SC con 64. Los albos tienen un partido pendiente ante IDV este miércoles 10 de diciembre a las 17h00, postergado por compromisos internacionales. Barcelona necesita ganar ante Orense para asegurar el segundo lugar, que da fase de grupos de Libertadores. Universidad Católica, con 59 puntos, acecha el tercero (fase 2), a seis unidades de los toreros pero con seis por disputar.

Si Católica termina tercera en LigaPro, ocuparía el cupo Ecuador 3 (fase 2 de Libertadores), liberando su plaza Ecuador 4 (fase 1, por Copa Ecuador) para el segundo del segundo hexagonal en Sudamericana. Católica ya clasificó a final de Copa Ecuador ante Liga de Quito, asegurando al menos fase 1.

Disputa en el segundo hexagonal

Macará lidera con 56 puntos, seguido de Aucas (55), Deportivo Cuenca (53) y Emelec (52). El primero obtiene Sudamericana directa; si se libera cupo extra por el escenario de Católica, el segundo también clasificaría. Emelec aspira a Libertadores si Católica es tercera, como mejor cuarto del primer hexagonal.

El Nacional (45) y Delfín (36) cierran la tabla, sin opciones reales. La unificación evita ventajas informativas, como en fechas previas.