Lily Phillips, polémica modelo de OnlyFans, anuncia su bautizo cristiano: “Quiero reencontrarme con Dios”

La modelo Lily Phillips, de 24 años y conocida por su trayectoria en la plataforma OnlyFans, hizo público su bautismo cristiano celebrado el pasado 28 de diciembre de 2025 en el Reino Unido.

Phillips, quien alcanzó notoriedad mundial tras protagonizar un polémico reto sexual en 2024, compartió el video de la ceremonia a través de sus redes sociales, afirmando que busca reencontrarse con Dios y reinstaurar su relación con la fe cristiana.

Este gesto marca el inicio de una nueva etapa de la polémica creadora de contenido sexual, pero no ha estado excepto de críticas.

Critican a Lily Phillips por su trayectoria en OnlyFans

El video del bautismo, que superó las 5 millones de reproducciones en Instagram, generó un amplio debate debido al pasado laboral de la joven.

Phillips se volvió una figura viral en 2024 tras participar en el documental ‘Me acosté con 100 hombres en un día’, donde documentó un reto personal que generó fuertes críticas y debates éticos sobre la industria pornográfica. Debido a estos antecedentes controversiales, su decisión de bautizarse nuevamente fue recibida con escepticismo por sectores que cuestionan la compatibilidad de su empleo con las prácticas cristianas.

En declaraciones a diversos medios internacionales, Phillips explicó que ya había sido bautizada cuando era bebé, pero sentía la necesidad de “reinstalar” su vínculo espiritual tras enfrentar adversidades personales.

La creadora de contenido defendió su derecho a identificarse como cristiana, argumentando que la relación con la divinidad es un proceso individual y no necesariamente ligado a las estructuras eclesiásticas tradicionales.

Postura frente a la fe y la industria

La joven aclaró que, aunque no asiste físicamente a una iglesia debido a su estilo de vida y constantes viajes, mantiene una práctica de oración personal diaria. “No necesito estar en una iglesia para rezar”, sostuvo Phillips, quien además se distanció de las posturas conservadoras al manifestar su apoyo al matrimonio igualitario y el aborto.

Según sus declaraciones a Newsweek, busca combatir la deshumanización de las mujeres en plataformas de contenido para adultos, defendiendo su identidad como personas multifacéticas. “Estoy realmente deseando fortalecer y hacer crecer mi relación con Dios y abrir conversaciones sobre cómo las chicas de OnlyFans somos multifacéticas”, afirmó. “Odio que se nos encasille como muñecas sexuales en dos dimensiones, puede ser realmente deshumanizante”, añadió.

Phillips reconoció que su perfil no encaja con el de una “cristiana tradicional”, pero espera que la comunidad religiosa respete su proceso.

Tras su “rebautismo” del domingo, dijo a Daily Star: “Fue realmente bueno. Fue muy agradable poder reinstaurar mi relación con Dios, porque se había desviado durante bastante tiempo”.

Lily Phillips y su decisión de volver a Dios

En otra entrevista con Us Weekly, reiteró su derecho a identificarse como cristiana. “Hubo una pequeña adversidad en mi vida personal que me hizo mirar a Dios en busca de ayuda y me dio más fuerza. Quería bautizarme otra vez, como para reinstalar mi relación con Dios”.

“Puedo entender que la gente no piense que soy una ‘buena cristiana’. Eso está totalmente bien. No estoy afirmando ser una cristiana tradicional en absoluto”, dijo.

Proyecciones profesionales para 2026

De cara al nuevo año, la creadora de contenido aseguró que su trabajo en la industria para adultos ha pasado a un segundo plano.

“Estoy intentando darle más prioridad a la religión. Definitivamente quiero tomar un poco de distancia del trabajo para centrarme en esto”, reveló a Us Weekly.

Entre sus planes figuran incursiones en la televisión, la presentación y la creación de videos en YouTube.