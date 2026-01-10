Lionel Scaloni elogia a Ecuador: “Siempre ha sido temible y en el anterior Mundial estaba muy bien”

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, declaró que la selección de Ecuador “siempre ha sido temible” y que en el Mundial de Catar 2022 mostró un nivel muy alto, con méritos para avanzar, por lo que ya no constituye una sorpresa en el panorama mundialista.

Reconocimiento al presente y pasado de Ecuador

En el diálogo con AFA Estudio (transmitido desde Buenos Aires, Argentina) Scaloni afirmó: “Para mí, en el anterior Mundial también. Estaba Dinamarca, que al final no pasó, pero era como Noruega ahora, un rival muy temible. Ecuador siempre ha sido temible y en el anterior Mundial estaba muy bien, de hecho hasta había merecido pasar contra Holanda y Senegal, hizo un partidazo con Holanda, pienso que Ecuador ya no es sorpresa”.

El técnico campeón del mundo en Catar 2022 destacó que la Tri dejó buenas sensaciones en esa edición, donde integró el Grupo A junto a Catar, Países Bajos y Senegal, y disputó encuentros de alta competitividad.

Mundial 2022

En Catar 2022, Ecuador debutó con victoria 2-0 ante el anfitrión Catar, empató 1-1 frente a Países Bajos en un partido muy disputado y cayó 1-2 ante Senegal en la última fecha. Con 4 puntos quedó eliminado en la fase de grupos, a pesar de haber generado peligro constante contra los europeos y haber estado cerca de clasificar a octavos de final.

Perspectiva sobre el Mundial 2026

Scaloni amplió su análisis sobre los rivales en la próxima Copa del Mundo: “En los Mundiales las favoritas siempre son las mismas, y siempre hay cuatro o cinco más que pueden dar la sorpresa y son muy incómodas. En cuanto a eso, creo que no ha cambiado absolutamente nada, hay un abanico de hasta 10 Selecciones que pueden ganar y otras 4 o 5 que pueden estar hasta el final y complicarte”.

El entrenador argentino ha valorado en múltiples oportunidades el crecimiento de la selección ecuatoriana en los últimos años, resaltando la camada de futbolistas surgida desde la generación Sub-20 campeona del Sudamericano 2019 y tercera en el Mundial de esa categoría.

Grupo E del Mundial 2026

Para la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Ecuador integra el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao, en una zona considerada de alta exigencia.

La Tri, dirigida actualmente por el entrenador argentino Sebastián Beccacece, continúa su preparación para el torneo, donde buscará superar la fase de grupos y avanzar en el certamen.