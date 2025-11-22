Lissette Cedeño sobre ‘Pato’ Urrutia: “Hay mucho cariño, estamos tranquilos”.

En un encuentro inesperado en un estudio de Ecuavisa, la presentadora de farándula Lissette Cedeño (38) y el exfutbolista y director técnico Patricio ‘Pato’ Urrutia (47) conversaron con el programa ‘Los Hackers del Espectáculo’.

La entrevista abordó cómo mantienen su relación tras haber puesto fin a su romance.

La relación de Lissette Cedeño y ‘Pato’ Urrutia tras la ruptura

Con una sonrisa franca, Urrutia destacó que aún conserva los mejores recuerdos de la presentadora de farándula, con quien compartió una etapa significativa. “Es muy lindo verla. Lissette fue una mujer muy importante en mi vida, sin duda, y tengo los mejores recuerdos”, afirmó el exfutbolista.

Por su parte, Cedeño no dudó en expresar cómo se llevan actualmente.

“Hay mucho cariño y estamos muy tranquilos. Nos llevamos bien y nos deseamos lo mejor en nuestras carreras. Yo le deseo lo mejor y él también está pendiente de lo que hago”, precisó la talento de Ecuavisa.

Amistad después del amor

Asimismo, el ‘Pato’ Urrutia aseguró que la amistad con una expareja es posible: “Se puede”, respondió con seguridad. En la misma línea, la presentadora enfatizó: “Estamos tranquilos, estamos bien”.

El exfutbolista concluyó la entrevista reafirmando que conserva los recuerdos más positivos de su tiempo con Lissette, demostrando que el respeto sigue vigente pese a que su vínculo sentimental terminó.

Más de siete años juntos

La relación sentimental de Lissette Cedeño y Patricio Urrutia duró aproximadamente siete años. Durante ese tiempo, ambos optaron por mantener su vínculo lejos del ojo público y la prensa, evitando el constante escrutinio mediático.

“Con él duré más que con nadie”, confesó la también actriz en una entrevista con la presentadora Mariela Viteri, agregando que prefirió guardar silencio porque “cuando expones algo, siento que ya todo el mundo lo puede manosear, pueden haber chismes, etcétera”.

“Lo conocí separado, obviamente me gustó mucho, ahí nos dimos el tiempo para conocernos. Siempre he dicho que soy de relaciones largas, pero nunca había durado tanto con alguien”, añadió.

En ese tiempo, Lissette confesó que sufrió el juicio de muchas personas debido a que ‘Pato’ seguía casado, pero separado.