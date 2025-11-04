COMUNIDAD POR USD 1
Liverpool derrotó al Real Madrid 1-0 en Anfield, encuentro válido por la Champions League

El Real Madrid no salió vivo de Anfield y perdió el invicto en la Champions League luego de cuatro jornadas al caer 1-0 ante el Liverpool.
El Real Madrid sufrió una derrota 1-0 ante el Liverpool en el estadio de Anfield, en un partido correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Champions League.
Kylian Mbappé (izq) tuvo un rendimiento regular en el partido de su equipo ante el Liverpool.
El Real Madrid sufrió una derrota 1-0 ante el Liverpool en el estadio de Anfield, en un partido correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Champions League.
Kylian Mbappé (izq) tuvo un rendimiento regular en el partido de su equipo ante el Liverpool.

El Real Madrid sufrió una derrota 1-0 ante el Liverpool en el estadio de Anfield, en un partido correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Champions League. El gol solitario de Alexis Mac Allister en el minuto 61 selló el triunfo local, dejando al conjunto español con las manos vacías en esta jornada. El encuentro, que atrajo a más de 54 mil espectadores en el icónico estadio inglés, se jugó bajo una noche agradable y de buen clima.

El Liverpool, dirigido por Arne Slot, impuso su ritmo desde el inicio gracias a una presión alta efectiva, que forzó errores en la salida de balón del Real Madrid. Salah, el capitán y máximo artillero del equipo con siete goles esta temporada, capitalizó un contragolpe acompañado por el argentino Mac Allister, quien de un cabezazo  venció al portero del Madrid, Thibaut Courtois.

Real Madrid perdió el invicto ante el Liverpool

El Real Madrid no salió vivo de Anfield y perdió el invicto en la Champions League luego de cuatro jornadas al caer 1-0 ante el Liverpool. Los ‘Reds’ despertaron y dieron un golpe de autoridad ante los merengues para ponerles un freno al imponerse con anotación del argentino Alexis Mac Allister, uno de los mejores de la cancha.

Xavi Alonso, entrenador del Real Madrid, alineó un once inicial con Vinícius Júnior y Rodrygo Goes en ataque, junto a Jude Bellingham en el mediocampo. No obstante, el equipo blanco no pudo generar ocasiones claras. El portero belga Courtois realizó tres paradas clave, pero no evitó la redención local. El Liverpool, que busca reafirmar su estatus en Europa tras su último título continental en 2019.

Alonso reconoció la superioridad del rival

Históricamente, los blancos han dominado la rivalidad con el Liverpool en Champions League, con tres victorias en los últimos cinco enfrentamientos. Entre ellos se incluye la final de 2018 ganada 3-1 en Kiev. Sin embargo, Anfield ha sido un fortín para los Reds, donde no pierden ante equipos españoles desde 2019. En declaraciones post-partido, Alonso reconoció la superioridad rival: “El Liverpool jugó con intensidad y mereció el resultado”, dijo.

