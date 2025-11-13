Liverpool prepara oferta por Joel Ordóñez para reforzar defensa en enero de 2026

El Liverpool FC evalúa un fichaje para su defensa central con el ecuatoriano Joel Ordóñez, de 21 años, del Club Brujas, en la ventana de transferencias de enero 2026, en Anfield, Liverpool, para abordar la falta de estabilidad defensiva tras una temporada irregular bajo el mando de Arne Slot.

El equipo de reclutamiento del Liverpool ha enviado ojeadores en múltiples ocasiones para observar a Ordóñez durante la temporada 2025-2026. El defensor ha disputado nueve partidos en la liga belga y competiciones europeas, destacando por su madurez y lectura del juego. Informes de Ecuador indican que el club inglés prepararía una oferta superior a 46 millones de dólares para asegurar su traspaso.

Objetivo de Brujas

El Club Brujas valora al jugador en alrededor de 46,6 millones de dólares, según fuentes cercanas al club belga. Aunque el equipo prefiere retenerlo hasta el final de la temporada, una propuesta significativa podría abrir negociaciones en enero. Ordóñez, con contrato hasta 2029, ha extendido su vínculo recientemente, lo que eleva su precio.

El Liverpool ha invertido cerca de 524 millones de dólares en el verano de 2025, pero persisten dudas sobre el equilibrio defensivo. La irregularidad en la primera temporada de Arne Slot se evidencia en seis derrotas en siete partidos, incluyendo un 3-0 ante el Manchester City el fin de semana pasado y problemas en salidas, con casi la mitad de los encuentros fuera de casa terminando en derrota.

Desafíos defensivos en Anfield

La derrota 3-0 ante el Manchester City expuso desorganización bajo presión y falta de resiliencia ante rivales élite. Fuera de casa, el equipo ha concedido goles en bloques bajos y balones largos, con cinco de los últimos seis juegos como visitantes. La directiva respalda a Slot públicamente, siempre que la clasificación a la Champions League sea viable.

Ordóñez encaja en la filosofía de Slot por su capacidad para sacar el balón desde atrás y su atletismo. Con 1,88 metros de altura, destaca en duelos aéreos y muestra comodidad técnica. Su perfil moderno alinea con adquisiciones previas del Liverpool, enfocado en jugadores versátiles para líneas de cuatro o sistemas híbridos.

El surgimiento de Ecuador como exportador de talento defensivo, con figuras como Piero Hincapié en Europa, añade atractivo. Bajo la guía de Richard Hughes y Michael Edwards, el modelo de contratación prioriza mercados accesibles. Ordóñez, desde su llegada al Brujas en 2022 desde Independiente del Valle, ha acumulado más de 90 apariciones.

Estrategia para enero

La ventana de enero presenta retos, con clubes reacios a ceder piezas clave y valoraciones infladas. Históricamente, el Liverpool ha acertado en invierno, como con Virgil van Dijk en 2018. Para 2026, Slot busca defensores adaptables, dada la incertidumbre con Andy Robertson, sin renovación prevista, y la irregularidad de Ibrahima Konaté.

Factores internos moldean prioridades: el futuro de Robertson pende de un hilo, y Konaté ha generado dudas sobre profundidad. Estos elementos impulsan la búsqueda de opciones defensivas proactiva, más allá de esperar crisis. El Liverpool podría fichar más de un central en 2026, con Ordóñez como opción realista.

La planificación en Anfield enfatiza previsión. Ordóñez representa alineación con visión data-driven: joven, adaptable y con experiencia europea. Ojeadores creen que su techo potencial lo posiciona como candidato serio, ya sea en enero o verano.