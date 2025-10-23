Liverpool remonta y golea 5-1 al Eintracht Frankfurt para romper racha negativa en Champions League

Liverpool logró una contundente victoria 1-5 ante el Eintracht Frankfurt en el estadio Deutsche Bank Park, correspondiente a la tercera jornada de la fase de la UEFA Champions League 2025/26.

Desarrollo del compromiso

El partido comenzó con un Eintracht Frankfurt decidido y activo en la ofensiva, lo que se reflejó en la ventaja parcial con la anotación de Rasmus Kristensen a los 26′ luego de una jugada bien elaborada por la banda izquierda. Sin embargo, la reacción fue rápida: al minuto 35, Hugo Ekitike, exjugador del Frankfurt que regresó al Liverpool, igualó el marcador tras aprovechar un pase preciso de Andy Robertson, superando con clase al portero Michael Zetterer.

El Liverpool comenzó a dominar físicamente y tácticamente antes del descanso. Dos goles vitales desde tiros de esquina le dieron la ventaja parcial: primero Van Dijk cabeceó un centro de Gakpo y acto seguido Konaté, sin marca, conectó otro córner para poner el 2-1 al minuto 43. Un bloqueo crucial de Conor Bradley evitó el empate local justo antes del medio tiempo, manteniendo la ventaja mental y numérica para los visitantes.

En la segunda mitad, Liverpool mostró superioridad y control total del juego. El cuarto gol llegó al minuto 66, obra de Cody Gakpo tras un pase filtrado del húngaro Dominik Szoboszlai, que rompió la defensa del Frankfurt. Apenas cuatro minutos después, Dominik Szoboszlai sentenció la goleada con un golazo desde 25 metros, colocando el balón en la esquina baja, una muestra de su técnica depurada y confianza.

El dominio de Liverpool fue notorio en el tramo final, mientras que el Eintracht Frankfurt se resignaba a la derrota tras la avalancha ofensiva visitante. La victoria no solo representa un desahogo tras una mala racha de resultados, sino un mensaje claro a Europa de que los dirigidos por Arne Slot están listos para luchar por avanzar en la competición.