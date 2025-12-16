COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Las lluvias en Ecuador regresan con tormentas eléctricas y alertas activas hasta el 20 de diciembre

Las lluvias en Ecuador retornan con fuerza esta semana. El Inamhi activó una advertencia nacional por precipitaciones intensas, tormentas eléctricas y riesgos en varias regiones del país.
Lluvias en Ecuador regresan con tormentas eléctricas hasta el 20 de diciembre.
Las lluvias en Ecuador regresan con tormentas eléctricas y riesgos en varias provincias. Foto: API.
Las lluvias en Ecuador vuelven a intensificarse con tormentas eléctricas en zonas específicas. El Instituto de Meteorología e Hidrología confirmó el retorno del temporal.

La advertencia oficial rige desde las 13:00 del 17 de diciembre hasta las 13:00 del 20 de diciembre. El fenómeno impacta principalmente a Amazonía y Sierra.

Lluvias en Ecuador: regiones con mayor impacto

El Inamhi alertó sobre precipitaciones continuas y eventos eléctricos aislados. Además, el pronóstico anticipa acumulaciones relevantes de agua en periodos cortos.

Las autoridades piden atención ante escenarios de riesgo en hogares, negocios y vías. Por ello, recomiendan prevención durante los días críticos.

Según el informe técnico, la Amazonía podría registrar hasta 60 milímetros diarios. En la Sierra, las lluvias alcanzarían 11 milímetros, mientras el Litoral llegaría a 18 milímetros.

Estos valores elevan el riesgo de acumulación de agua y saturación de suelos. La situación exige vigilancia permanente en zonas vulnerables.

Los días con lluvias más intensas se concentrarán entre el 18 y 19 de diciembre. El impacto variará según la región y las condiciones locales.

El Inamhi identificó áreas específicas con mayor afectación durante este periodo climático adverso.

Zonas más afectadas por las lluvias y tormentas

En el Litoral, las provincias con mayor incidencia serán Esmeraldas y Santo Domingo. Allí se esperan lluvias persistentes y tormentas eléctricas ocasionales.

En la Sierra, el mayor impacto se concentrará en las zonas de estribación de la cordillera oriental.

En la Amazonía, las provincias más afectadas serán Orellana y Pastaza. Estas áreas podrían registrar acumulaciones elevadas en lapsos reducidos.

Las condiciones aumentan el riesgo de desbordamientos y afectaciones a caminos secundarios.

Factores atmosféricos que explican el retorno de las lluvias

El Inamhi explicó que la situación responde a inestabilidad atmosférica. Esta se origina por el transporte de humedad desde el sur del continente.

Además, la cuenca Amazónica aporta altos niveles de vapor de agua que intensifican las precipitaciones.

A esto se suman procesos de circulación atmosférica en la tropósfera. Estos sistemas favorecen el desarrollo de nubes de gran tamaño.

Como resultado, se incrementa la probabilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas localizadas.

Recomendaciones ante las lluvias en Ecuador

Las autoridades recomiendan tomar precauciones inmediatas. Resulta clave prevenir acumulación de agua en viviendas y locales comerciales.

También sugieren revisar drenajes y evitar zonas propensas a inundaciones temporales.

Las vías podrían presentar estancamientos de agua, caída de árboles y niebla. Asimismo, existe riesgo de descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte.

En algunos sectores podrían registrarse interrupciones puntuales en los servicios básicos durante el temporal.

