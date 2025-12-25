COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Accidente

Pareja de ciudadanos venezolanos murió tras violento siniestro vial en plena Navidad, en Manta

El hecho ocurrió en una zona de alto flujo vehicular, especialmente durante feriados y fechas festivas, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia.
Lo que debía ser una mañana de celebración navideña terminó en tragedia para una pareja de venezonalos.
Los cuerpos de los dos ciudadanos venezolanos quedaron a un costado de la vía Puerto-Aeropuerto.
Lo que debía ser una mañana de celebración navideña terminó en tragedia para una pareja de venezonalos.
Los cuerpos de los dos ciudadanos venezolanos quedaron a un costado de la vía Puerto-Aeropuerto.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Lo que debía ser una mañana de celebración navideña terminó en tragedia para una pareja de venezolanos. Las dos personas fallecieronn de manera instantánea tras un violento accidente de tránsito. El percance ocurrió durante las primeras horas de este jueves 25 de diciembre en el redondel de Playita Mía, en la vía Puerto-Aeropuerto, de Manta. Ambos se desplazaban en una moto que resultó destruida tras el fuerte impacto.

A las víctimas se las identificó como José María Díaz Bello, de 31 años, y Keiry Ariana Ortíz. De acuerdo con los primeros reportes, ambos se desplazaban a bordo de una motocicleta por el sector de Playita Mía. En circunstancias que aún son materia de investigación, el conductor perdió pista, lo que derivó en un estrellamiento contra la infraestructura vial. Ambas personas quedaron a un costado de la carretera.

Pareja de venezolanos reconocidos por allegados

Jonny Moreira, agente del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Policía Nacional, explicó que la tipología del siniestro corresponde a un estrellamiento seguido de volcamiento. El uniformado precisó que la fuerza del impacto fue considerable y que, pese a que Díaz Bello portaba casco, las heridas sufridas resultaron fatales. Las dos personas murieron de manera instantánea mientras que la moto quedó destruida.

El hecho ocurrió en una zona de alto flujo vehicular, especialmente durante feriados y fechas festivas, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia. Personal policial y unidades de auxilio acudieron al lugar para asegurar el área. Los paramédicos constataron el fallecimiento de las víctimas. Ahora las autoridades de tránsito investigan el hecho para determinar las circunstancias exactas del accidente.

Aparente exceso de velocidad de la moto

Minutos después del siniestro, familiares y allegados de la pareja llegaron al sitio tras ser alertados de lo ocurrido. En medio de escenas de profundo dolor, entre gritos y llanto, reconocieron los cuerpos. La presencia de los deudos generó conmoción entre transeúntes y residentes del sector, quienes observaron el procedimiento policial. Los cadáveres de las dos personas los trasladaron hasta el centro forense.

La comunidad venezolana residente en Manta expresó consternación por el hecho, al tratarse de un suceso ocurrido en una fecha tradicionalmente asociada a celebraciones familiares. Sin embargo, las autoridades evitaron emitir valoraciones y se limitaron a confirmar los datos oficiales del caso. Las investigaciones preliminares del SIAT apuntan a un aparente exceso de velocidad como el principal factor del accidente.

