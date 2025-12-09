COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Crónica

Lo que dejó el operativo nocturno en los barrios más conflictivos de Santo Domingo

Controles nocturnos se ejecutaron en zonas críticas de Santo Domingo, con una detención por robo, clausuras de locales y decomisos preventivos.
Lo que dejó el operativo nocturno en los barrios más conflictivos de Santo Domingo
Los militares en uno de los barrios conflictivos.
Lo que dejó el operativo nocturno en los barrios más conflictivos de Santo Domingo
Los militares en uno de los barrios conflictivos.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un operativo nocturno del Bloque de Seguridad se desplegó en sectores críticos de Santo Domingo, con resultados que incluyeron detenciones, clausuras y decomisos preventivos.

El Bloque de Seguridad ejecutó durante el fin de semana un operativo nocturno en Santo Domingo de los Tsáchilas, con el objetivo de prevenir delitos, reforzar el control territorial y responder a zonas con alta incidencia delictiva.

La intervención se desarrolló en varios puntos estratégicos de la ciudad, definidos previamente por los organismos de seguridad como sectores prioritarios dentro del mapa de conflictividad local.

Durante los controles, la Policía Nacional detuvo a un ciudadano de 23 años, quien registraba una boleta de captura vigente por el delito de robo y antecedentes penales, según información oficial.

El operativo también permitió la clausura de dos establecimientos que incumplían la normativa al permitir el consumo de bebidas alcohólicas fuera de sus locales, una infracción recurrente en controles nocturnos.

Zonas intervenidas

Las acciones se concentraron en los sectores 15 de Septiembre, El Proletariado, Che Guevara, Juan Eulogio, Gran Colombia, Mujer Trabajadora y Los Girasoles.

Estas zonas han sido identificadas por las autoridades como áreas con presencia de bandas delictivas, relacionadas con robos, microtráfico y alteraciones al orden público.

La planificación del operativo respondió a reportes ciudadanos, análisis de inteligencia policial y registros de incidentes acumulados en los últimos meses.

Detención registrada durante los controles

Uno de los resultados se produjo en la cooperativa Che Guevara, donde agentes policiales verificaron la identidad de Yorli Ch., de 23 años. Allí confirmaron una orden judicial pendiente por robo.

Lo que dejó el operativo nocturno en los barrios más conflictivos de Santo Domingo
El detenido en la Che Guevara.

La detención se efectuó el 7 de diciembre de 2025, durante controles de rutina que incluyeron registros preventivos. Además de la verificación de documentos, conforme a los protocolos establecidos.

Terror en la carretera: hombres armados asaltan un bus y huyen en segundos en Santo Domingo

En el mismo sector, los uniformados también decomisaron sustancias sujetas a fiscalización, cuya cantidad no fue precisada en el reporte preliminar.

Alcance de los operativos y cifras oficiales

Desde el nivel central, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, ha señalado que en dos años de gestión se han ejecutado más de 2.181.000 operativos. Esto a escala nacional. Esto como parte de la política de control y seguridad.

A nivel provincial, el intendente de Policía, Diego Peñaherrera, informó que este año se han desarrollado 1.862 operativos planificados del Bloque de Seguridad en Santo Domingo.

Estas acciones forman parte de una estrategia que combina controles administrativos, patrullajes preventivos y operativos focalizados en horarios nocturnos.

Controles permanentes y continuidad

El Gobernador de Santo Domingo de los Tsáchilas explicó que, además de los operativos conjuntos, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas mantienen controles permanentes de forma individual.

Según las autoridades, estos operativos continuarán en sectores priorizados, con ajustes según la evaluación de riesgos y la evolución de los indicadores delictivos (5).

