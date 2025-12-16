COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Espectáculos
Novedades

Lo reconfortó con un abrazo: Lady Gaga detuvo su concierto en Sídney tras la caída de un bailarín

La cantante estadounidense Lady Gaga conmovió a sus seguidores tras detener su reciente concierto en Sídney, Australia, para asegurarse del bienestar de un bailarín que cayó del escenario.
Secuencia de la caída del bailarín y la reacción de Lady Gaga.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La cantante Lady Gaga detuvo su concierto del sábado 13 de diciembre en el Accor Stadium, de Sídney, Australia, cuando el bailarín Michael Dameski resbaló y cayó del borde del escenario debido a la lluvia que lo dejó mojado.

El hecho causó sorpresa entre los fanáticos de la artista estadounidense, quienes aplauden su conmovedora reacción.

La caída del bailarín de Lady Gaga

El incidente ocurrió durante la interpretación de la canción ‘Garden of Eden’ (Jardín del Edén), perteneciente a su álbum Mayhem (Violencia).

Videos captados por asistentes y difundidos en redes sociales muestran cómo Dameski, mientras realizaba una coreografía que involucraba deslizamientos hacia la pasarela frontal, perdió tracción en la superficie resbaladiza y cayó fuera del escenario.

Gaga señaló inmediatamente para detener la música y se dirigió al público: “Un segundo. Acabamos de tener un accidente en el escenario. Todo está bien. Esperen un segundo, por favor”.


La artista llegó hasta el final del escenario para verificar el estado de Dameski y lo abrazó, tras confirmar que no había sufrido lesiones graves.

Medidas de seguridad adoptadas

Tras la evaluación inicial, el concierto se reanudó, y Dameski regresó al escenario para completar su participación.

Debido a la persistente lluvia en el estadio al aire libre, Lady Gaga solicitó una pausa adicional para que el equipo proporcionara calzado con mejor agarre a los bailarines.

Si pudieran darnos cinco minutos, solo quiero ponerle surcos adecuados a los zapatos de los bailarines”, indicó la cantante al público, según registros de asistentes. Esta medida permitió continuar el espectáculo sin más incidentes.

El bailarín se mostró agradecido

Posteriormente, Michael Dameski publicó en sus Instagram Stories que se encontraba bien: “Hola a todos, estoy bien. Gracias por preocuparse. Feliz de haber podido terminar el último show del año”.

El bailarín compartió videos bailando la misma canción y regresando al escenario, afirmando que “el show debe continuar”.

El concierto en Sídney marcó el cierre de las fechas de 2025 para el Mayhem Ball Tour, que apoya el álbum Mayhem lanzado en marzo de este año.

Lady Gaga ha ofrecido 35 conciertos

La gira de Lady Gaga comenzó en julio de 2025 en Las Vegas y ha recorrido Norteamérica, Europa y Australia.

Según datos de Billboard, hasta septiembre de 2025, recaudó 166,2 millones de dólares y atrajo a 722.000 espectadores en 35 conciertos.

El tour se reanudará en enero de 2026 en Japón, con Dameski esperado de regreso en el equipo. Este incidente resalta los desafíos de producciones en estadios abiertos bajo condiciones climáticas adversas.

