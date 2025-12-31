COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

¡Lo volverá a hacer! Michael Morales recorrerá Pasaje vestido de viuda este 31 de diciembre

El peleador ecuatoriano de la UFC Michael Morales volverá a sumarse a la tradición de las viudas de Año Viejo, una de las expresiones culturales más populares del país.
Michael Morales revivirá la tradición de las viudas antes del cierre de 2025

Michael Morales, peleador ecuatoriano de la UFC, se alista para participar nuevamente en una de las tradiciones más pintorescas del Ecuador durante el cierre del año: vestirse de viuda por el Año Viejo.

Tal como lo anunció días atrás en una entrevista para UFC en Español, el deportista, oriundo de la provincia de El Oro, se pondrá un vestido negro y accesorios característicos del personaje. En las últimas horas, un video que circuló en redes sociales mostró a Morales realizando únicamente una prueba de vestuario, lo que generó reacciones entre sus seguidores.

La tradición de las viudas en Ecuador consiste en que hombres se vistan de mujeres, especialmente de viudas, para pedir dinero en las calles como parte del ritual simbólico que antecede a la quema del Año Viejo, representando la muerte del año que termina.

Morales ya participó en esta tradición en 2024, ocasión en la que causó sensación al recorrer las calles con vestido negro, aretes, cadena y gafas, interactuando con conductores, enviando besos y compartiendo el momento con amigos.

Para este año, el artista marcial confirmó que saldrá oficialmente a las calles este miércoles 31 de diciembre. El recorrido se realizará en el cantón Pasaje, donde planea desplazarse por distintos sectores durante aproximadamente una hora.

Lo voy a hacer en Pasaje, por todas las calles, creo que será por una hora el 31 de diciembre”, señaló Morales, al referirse a su participación en esta expresión cultural que marca el cierre del año en distintas ciudades del país.

La presencia del peleador en esta tradición ha despertado expectativa entre seguidores del deporte y la cultura popular, previo a una jornada que combina humor, simbolismo y celebración en Ecuador.

