Los 300 más peligrosos: Daniel Noboa ordena traslado masivo de reos a la nueva cárcel de Santa Elena

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó este lunes 10 de noviembre el traslado de los primeros 300 privados de libertad. Son considerados “más peligrosos”. Serán trasladados a la nueva Cárcel del Encuentro, ubicada en la comuna Juntas del Pacífico, provincia de Santa Elena.

La medida se produce horas después de una masacre en la cárcel de Machala. Esta dejó; al menos 31 reos fallecidos el 9 de noviembre. Busca desarticular redes delictivas que operan desde las prisiones. Daniel Noboa ha enfatizado la importancia de esta acción.

Anuncio presidencial y detalles del traslado

Noboa anunció la operación a través de su cuenta en X, donde publicó: “El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos”. Acompañó el mensaje con fotografías de los reos rapados y sentados en el suelo. Estas imágenes evocan el modelo de prisiones implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos. Los primeros 300 PPL más peligrosos ya fueron trasladados a la Cárcel del Encuentro. pic.twitter.com/fu3OJQ7fhC — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 10, 2025

“Ya empezarán con la quejadera”, agregó el mandatario, refiriéndose a posibles críticas. El ministro del Interior, John Reimberg, en entrevista con radio CentroEcuador este 10 de noviembre, explicó que el traslado responde a la necesidad de desarticular redes delictivas.

“Los principales delincuentes que están en La Roca son los que quieren generar caos. Quieren impedir que hagamos este traslado”, afirmó Reimberg. Aunque evitó cifras exactas, medios locales confirmaron que algunos presos provienen de la cárcel de Machala –donde ocurrió la masacre por disputas entre bandas Los Lobos y Los Sao Box– y de la Penitenciaría del Litoral. Daniel Noboa busca resolver estas tensiones.

Características de la Cárcel del Encuentro

La Cárcel del Encuentro, construida en tiempo récord con una inversión de 52 millones de dólares, ocupa 16,2 hectáreas y tiene capacidad para 800 personas. Incluye seis torres de vigilancia de 9,5 metros, muralla de nueve metros, bloqueadores de señal de telefonía e internet, y circuito cerrado de televisión.

El diseño se inspira en la megaprisión de El Salvador, con capacidad para 40.000 reos. No obstante, ha recibido críticas internacionales por presuntos abusos a derechos humanos.

Críticas al SNAI y vínculos con disturbios

Reimberg criticó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), lo describió como “una institución que ha sido un fracaso desde que inició”. Sin embargo, destacó que Daniel Noboa le encargó su reconstrucción.

Además, el ministro vinculó disturbios carcelarios con actores externos. “Es el mismo modus operandi que ellos hacen para que este caos o violencia salga a flote en estos momentos. Sin embargo, esto ocurre cuando estamos a puertas de una consulta”, refiriéndose al referéndum previsto para el 16 de noviembre. También agregó que presos de La Roca en Guayaquil habrían pactado con grupos políticos en gobiernos anteriores.