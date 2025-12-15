Los Centros de Revisión Vehicular de Quito tendrán horarios extendidos en diciembre

Durante diciembre, los Centros de Revisión Vehicular en Quito operarán con horarios extendidos. AMT recuerda a los conductores cumplir con la revisión y matriculación para evitar multas.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha establecido un horario especial para los Centros de Revisión Técnica Vehicular durante todo diciembre, en un esfuerzo por facilitar el cumplimiento de la revisión y matriculación de vehículos. Los conductores deberán cumplir con estas obligaciones antes de fin de año para evitar multas adicionales.

Horarios de atención en diciembre

Durante el mes de diciembre, los Centros de Revisión Vehicular ubicados en los sectores de Florida, San Isidro del Inca, Guamaní, Carapungo, Guajaló y Los Chillos contarán con un horario de atención extendido para asegurar que todos los conductores puedan cumplir con la revisión técnica y la matriculación de sus vehículos antes del cierre del año fiscal.

Horarios de atención:

Lunes a viernes: 07h30 a 17h00

Sábados 20 y 27: 07h30 a 17h00

Viernes 26: 07h30 a 18h00

Estos horarios especiales permiten a los ciudadanos más flexibilidad para realizar sus trámites, evitando así las largas filas de última hora.

Multas por incumplimiento

La AMT también recuerda que aquellos conductores que no cumplan con la calendarización de la revisión y matriculación estarán sujetos a varias multas. Estas sanciones se aplican de acuerdo con las normas vigentes:

USD 25 por calendarización (cuando no se ha realizado la revisión y matriculación de acuerdo con el último dígito de la placa).

USD 25 por recargo anual por no haber pagado la matrícula del vehículo en el período establecido.

USD 50 por convocatoria (si el conductor no asiste a la revisión o no aprueba la misma).

Es crucial que los propietarios de vehículos programen su cita para evitar estos recargos y sanciones económicas que afectan el presupuesto familiar.

Importancia de cumplir con los plazos establecidos

El cumplimiento con las fechas estipuladas para la revisión y matriculación vehicular es clave para la seguridad vial y el bienestar de los ciudadanos. Además, las fechas de cierre del año fiscal serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales de la AMT. Es importante que los conductores se mantengan informados a través de los medios oficiales para evitar contratiempos.