Los ministros inamovibles de Noboa: Estabilidad en Defensa, Transporte, Energía e Interior

El Presidente de la República, Daniel Noboa, ha realizado tres reestructuraciones en su gabinete ministerial desde noviembre de 2023 que asumió el poder. La última tras la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre de 2025, donde el “No” prevaleció en las cuatro preguntas. Cuatro figuras clave, Inés Manzano (Energía), Gian Carlo Loffredo (Defensa), Roberto Luque (Obras Públicas) y John Reimberg (Interior), mantienen sus cargos.

Estos cambios ministeriales se han producido desde febrero de 2025, con once modificaciones. En mayo, al inicio del segundo mandato de Noboa, cambió a los ministros de Salud, Ambiente y Planificación. Ahora, en noviembre, se registraron siete ajustes tras los resultados electorales del referéndum. La permanencia de Manzano, Loffredo, Luque y Reimberg responde a su rol en la gestión de emergencias nacionales.

Cuatro ministros conservan sus puestos

Gian Carlo Loffredo asumió como ministro de Defensa en noviembre de 2023, cargo que ostenta por casi dos años. Enfrentó escrutinio público por el caso Las Malvinas, relacionado con la desaparición de cuatro menores en enero de 2024. También enfrentó a la opinión pública y a la oposición por la adquisición de chalecos antibalas para las Fuerzas Armadas.

En febrero de 2025, Loffredo realizó una demostración técnica de los chalecos para verificar su cumplimiento con normas internacionales, desmintiendo filtraciones de documentos. Adicionalmente, en septiembre y octubre de 2024, gestionó operativos durante el paro nacional, que generó enfrentamientos y estragos en varias provincias.

Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas desde noviembre de 2023, también acumuló interinato en Energía durante junio de 2024. Bajo su administración, se impulsó la compra de generadores termoeléctricos para mitigar apagones que superaron las 14 horas diarias en 2024. Esa se convirtió en una medida cuestionada por auditorías preliminares del Contralor General del Estado.

Operativos contra el crimen organizado

Luque ha liderado respuestas en terreno a emergencias, como derrames de crudo en Esmeraldas y deslaves en zonas costeras. Inés Manzano ingresó al gobierno en agosto de 2024 como ministra del Ambiente, asumiendo Energía y Minas en octubre de ese año. Ratificada en febrero de 2025, ha enfrentado señalamientos por presuntos conflictos de interés en proyectos mineros, incluido Quimsacocha en Cuenca.

Manzano ha supervisado intervenciones en áreas afectadas por desastres ambientales, priorizando la contención de daños en Esmeraldas. John Reimberg fue designado director del ECU 911 en enero de 2025 y, un mes después, ministro del Interior tras la salida del general Fausto Buenaño, quien duró seis días en el puesto. Reimberg coordina estrategias contra el crimen organizado transnacional.

Entre ellas destaca la captura en España de alias “Pipo”, cabecilla de Los Lobos, anunciada el 15 de noviembre de 2025. Una quinta figura fija es Zaida Rovira, nombrada ministra de Inclusión Económica y Social en 2024. Ella pasó por la Gobernación del Guayas en febrero de 2025 y asumió el Gobierno en julio, reemplazando a José de la Gasca. Actualmente regresa a Desarrollo Humano.

Aprobación de Noboa sería del 52%

En contraste, ministerios como Salud registran cinco cambios en dos años, con la vicepresidenta María José Pinto encargada temporalmente desde noviembre de 2025. Educación suma tres autoridades en el mismo período. Rafael Silva, analista político de la Universidad Andina Simón Bolívar, atribuye la estabilidad en estos cargos a la confianza presidencial y su desempeño en crisis.

“Estos ministros han demostrado puntualidad y defensa pública de su gestión, ponderando necesidades urgentes como seguridad y energía”, afirmó Silva en entrevista con Ecuavisa. Sostuvo que la derrota en la consulta popular, con 58% de “No” en promedio, según el Consejo Nacional Electoral, impulsó reestructuraciones selectivas. Aquello evitó alteraciones totales que afecten la aprobación de Noboa, que ronda el 52% en encuestas de Cedatos de octubre de 2025.

Gobierno prioriza la lucha contra el narcotráfico

Silva enfatizó que remover a Loffredo, Luque, Manzano o Reimberg sería contraproducente, dado su impacto en logros como la reducción de homicidios en 15% en 2025, según datos del Ministerio del Interior. Casos como Progen y proyectos mineros persisten como pendientes, pero el enfoque gubernamental prioriza la lucha contra el narcotráfico, relegando temas energéticos.

Hasta el 20 de noviembre de 2025, no se anuncian más modificaciones ministeriales. Esta configuración busca fortalecer la respuesta a desafíos transnacionales, en un gobierno que acumula 23 meses de gestión marcada por inestabilidad institucional y énfasis en seguridad ciudadana.