Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 7 meses
Manabí
Sociedad

Los nacimientos bajaron un 17 % en los dos últimos años en Manabí

En el año 2.000, la tasa de fecundidad en Manabí era de 3,4, mientras que el 2025 la tasa cerró en 1,7, lo que confirma menos nacimientos.
La tasa de fecundidad se redujo a la mitad en las dos últimas décadas.
La tasa de fecundidad se redujo a la mitad en las dos últimas décadas.
La tasa de fecundidad se redujo a la mitad en las dos últimas décadas.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Los nacimientos han experimentado una reducción cercana al 17 % en los dos últimos años en Manabí. Las mujeres ahora deciden tener menos hijos.

Entre 2023 y 2025, la provincia registra una reducción progresiva en el número de nacimientos, según las cifras que maneja el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Jorge Sánchez, analista hospitalario y responsable de la estrategia Establecimientos de Salud Amigos de la Madre y del Niño (ESAMyN), informó que en 2023 Manabí cerró con aproximadamente 20.100 partos. En 2024, la cifra descendió a 18.000, mientras que en 2025, con corte a noviembre, se contabilizan 15.600 nacimientos y la proyección a diciembre fue de 16.717 partos.

“Desde la pandemia, tanto los partos naturales como las cesáreas han ido disminuyendo de manera progresiva”, explicó Sánchez, al señalar que el comportamiento se repite a nivel nacional.

Tasa de fecundidad baja a la mitad

Las cifras de fecundidad, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), confirman la reducción.

En el año 2.000, la tasa de fecundidad en Manabí, es decir, el número promedio de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida, era de 3,4. Diez años después, en 2010, la tasa de fecundidad se redujo a 2,7 mientras que en 2020, la tasa de fecundidad bajó a 1,9. En 2025, la tasa de fecundidad fue de 1,7 y las proyecciones al 2035, revelan que la tasa de fecundidad se mantendrá.

Esta tendencia de menos partos lo sienten también en el  sector privado.

La pediatra Tatiana Demera, directora de la Clínica García, en Portoviejo, indicó que el número de nacimientos se mantiene estable, sin crecimiento en comparación con años anteriores.

“Hay un cambio claro en la decisión de las mujeres y de las familias”, señaló Demera, al referirse a la demanda de servicios obstétricos en su establecimiento.

Mujeres deciden tener menos hijos

La especialista explicó que cada vez es más frecuente encontrar pacientes que optan por no tener hijos o limitan la maternidad a un solo embarazo. “Muchas mujeres ya no quieren ser madres o deciden tener un solo hijo. Es una realidad que vemos de forma constante en la consulta”, indicó.

Jorge Sánchez, coincidió que el descenso de la natalidad responde a un cambio estructural en la composición familiar, influenciado por variables económicas y sociales.

“Las generaciones jóvenes ya no proyectan familias numerosas como antes. El costo de vida y la canasta familiar pesan en la decisión de tener hijos”, explicó el analista hospitalario.

Según el INEC, la población de Manabí en 2025 fue de 1’715.057 habitantes, mientras que la proyección al 2035, revela que habrá 1’874.824 habitantes.

