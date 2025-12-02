Luciana Guschmer lanza ALU, su propia marca de cosméticos: ¿Cuándo estará a la venta?

La actriz e influencer ecuatoriana Luciana Guschmer inicia una nueva etapa en su carrera, ahora como emprendedora del mundo cosmético.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido anunció el lanzamiento de su propia marca de maquillaje, denominada ALU. “Después de más de 2 años soñando con crear mi propia marca de cosméticos, hoy verla hacerse realidad me llena el corazón”, escribió la joven.

Luciana Guschmer y su sueño hecho realidad

‘Lu’, como se conoce a la actriz, indicó que ALU es la materialización de años de esfuerzo, constancia y búsqueda personal. “Que los sueños tomen forma después de tiempo y esfuerzo no tiene precio. Después de más de 2 años soñando con crear mi propia marca de cosméticos, hoy verla hacerse realidad me llena el corazón”, indicó en un post.

Añadió que su línea de maquillaje mostrará su esencia e identidad. “Ya era hora de darles algo mío al 100%. Algo que hable de mí, de mis gustos, de mi forma de ver la belleza y sentir que el mejor complemento es la actitud”, precisó.

Es emprendedora desde los 18 años

En su publicación, Luciana también indicó que esta no es la primera vez que se aventura como emprendedora. Según dijo, a los 18 años fundó una línea de accesorios llamada Belt Culture. Luego apostó por una tienda multimarca, Elle & A, y durante su estadía en Barcelona experimentó con una marca de sombreros junto a amigas.

Sin embargo, aunque esas iniciativas le permitieron crecer y aprender, Luciana siempre tuvo en mente crear su propia línea de cosméticos. “Y hoy ese sueño tiene nombre: ALU. Bienvenidas a algo hecho con amor, intención y mucha ilusión. Esto recién empieza”, finalizó la también modelo.

¿Qué se sabe de la nueva marca de Luciana Guschmer?

Luciana, por ahora, anunció el nombre de la marca y compartió las primeras imágenes de sus productos. Sin embargo, no reveló detalles de fórmula, línea, precios o fecha exacta de venta. Estos detalles seguramente serán revelados en próximas publicaciones de la cuenta oficial de la marca.

La noticia de su nuevo emprendimiento fue recibido con alegría por su más de medio millón de seguidores en Instagram.

Es parte de la nueva generación de famosas de Ecuador

Luciana Guschmer es considerada una de las nuevas famosas de Ecuador, junto a actrices como Viviana Salame, Gigi Mieles y Carla Bruno.

Con 24 años, la hija del periodista Andrés Guschmer inició su carrera en las redes sociales, donde comparte contenido de moda, belleza, viajes y estilo de vida.

En 2023, sorprendió en MasterChef Celebrity Ecuador como concursante polémica y auténtica. Un año después, debutó como actriz en la telenovela ‘Los García’, donde interpretó a Liliana Manrique.