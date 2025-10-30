Luciano Spalletti, nuevo entrenador de la Juventus hasta junio de 2026

Luciano Spalletti es el nuevo entrenador de la Juventus de Turín desde octubre de 2025, tras firmar un contrato vigente hasta junio de 2026. Llega con la misión de corregir el rumbo de un club que no cumple expectativas, en busca de clasificarse a la próxima Champions League.

Spalletti, exseleccionador de Italia y con una destacada trayectoria en la Serie A, ha asumido el cargo de entrenador en la Juventus tras el despido de Igor Tudor.

El contrato firmado por Spalletti tendrá vigencia hasta junio de 2026, con una cláusula de extensión automática por un año si el club logra clasificarse para la Liga de Campeones en la próxima temporada.

Actualmente, Juventus se encuentra situada en la séptima posición, a solo tres puntos de los puestos de clasificación directa a la Champions, pero debe competir duramente con equipos como Inter, Milan, Como y Bolonia, todos por encima en la tabla y en una lucha intensa por los lugares europeos.

Llegada de Spalletti y su acogida

El entrenador italiano llegó a la ciudad deportiva de la Juventus en medio de un cálido recibimiento por parte de los aficionados, quienes han mostrado gran expectativa para que el técnico lograr encaminar al equipo tras una serie de resultados insatisfactorios.

Spalletti es conocido por su carrera principalmente en Italia, habiendo pasado por clubes como Roma, Inter y Nápoles, además de una experiencia en Rusia dirigiendo al Zenit. Su fama se cimentó con varios títulos importantes y un estilo de dirección técnica ampliamente respetado.

Trayectoria y palmarés destacado

Su carrera profesional comenzó en el Empoli, donde pudo dar sus primeros pasos como entrenador, antes de llegar a la selección italiana, un cargo que asumió entre agosto de 2023 y junio de 2025.

En el plano de clubes, Spalletti ha conquistado un Scudetto con el Nápoles, además de dos Copas de Italia y una Supercopa de Italia con la Roma. En Rusia, obtuvo la Copa y Supercopa con el Zenit. Este amplio recorrido le aporta una vasta experiencia para afrontar el desafío que presenta la Juventus en la Serie A actual, con la meta clara de volver a posicionar al equipo en la élite del fútbol italiano y europeo.

Ubicación en la tabla de posiciones

Juventus cuenta con 15 unidades y está a seis unidades de Napoli y Roma que lideran la Serie A con 21 unidades. La llegada de Spalletti se considera clave para intentar revertir esa carrera y acercarse a la clasificación de Champions, que además permitirá la opción de extender su contrato.

El equipo ya se prepara para los próximos compromisos de Serie A y Champions League, donde el técnico buscará demostrar por qué fue elegido para este importante rol.