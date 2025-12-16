Luis Enrique y Sarina Wiegman, ganadores de The Best FIFA al Mejor Entrenador 2025

La FIFA proclamó este 16 de diciembre de 2025 en la ceremonia de The Best FIFA Football Awards celebrada en el Fairmont Katara Hall de Doha, Catar, a Luis Enrique y a Sarina Wiegman como mejores entrenadores 2025, reconociendo sus logros en el período del 11 de agosto de 2024 al 2 de agosto de 2025.

Los galardones se decidieron mediante votación igualitaria de cuatro grupos: entrenadores y capitanes de selecciones nacionales, periodistas especializados y aficionados a través de la web oficial de la FIFA. Cada grupo representó el 25% del total de votos.

Logros de Luis Enrique

El técnico español Luis Enrique, al frente del Paris Saint-Germain (PSG), guió al club a su primera UEFA Champions League en la temporada 2024/25, con una victoria por 5-0 ante el Inter de Milán en la final disputada en Múnich.

El PSG también conquistó la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de los Campeones. Además, alcanzó la final del Mundial de Clubes de la FIFA 2025, donde cayó como subcampeón.

Luis Enrique superó en la votación a otros nominados como Mikel Arteta, Hansi Flick, Enzo Maresca y Arne Slot. Este reconocimiento se suma al Johan Cruyff Trophy recibido en el Balón de Oro 2025.

Logros de Sarina Wiegman

La neerlandesa Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra, lideró a las Lionesses al título de la Eurocopa Femenina de la UEFA 2025, venciendo a España en la final por penales tras empatar 1-1.

Este triunfo marca su tercera Eurocopa consecutiva como entrenadora (2017 con Países Bajos, 2022 y 2025 con Inglaterra). Wiegman acumula ahora cinco premios The Best a la Mejor Entrenadora Femenina (2017, 2020, 2022, 2023 y 2025), un récord. Superó a nominadas como Sonia Bompastor, Jonatan Giráldez, Seb Hines y Renee Slegers.

Procedimiento de votación

Un panel de expertos de la FIFA seleccionó inicialmente las listas de finalistas basadas en rendimiento y logros. Los votantes asignaron 5 puntos al primer lugar, 3 al segundo y 1 al tercero. Los capitanes no pudieron votar por sí mismos.

En caso de empate, se priorizaba el candidato con más primeras opciones en su grupo correspondiente. El proceso fue supervisado por observadores independientes.

La gala, transmitida en directo por plataformas de la FIFA, reconoció actuaciones en competiciones como la Champions League, ligas nacionales, Eurocopa Femenina y Mundial de Clubes.

Estos premios destacan el impacto de ambos entrenadores en el fútbol de élite durante el período evaluado. La ceremonia incluyó otros galardones, como mejores jugadores, porteros y goles del año.