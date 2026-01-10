Luis Zubeldía será sometido a una cirugía cardiovascular y queda en duda su presencia en el debut de Fluminense

Luis Zubeldía, entrenador argentino de Fluminense, será sometido este sábado 10 de enero a un procedimiento cardiovascular, informó el club brasileño en un comunicado oficial. La intervención se realizará en Brasil y, aunque no se detalló el diagnóstico, el cuerpo médico evaluará posteriormente si el técnico deberá cumplir un período de reposo. Aquello genera incertidumbre sobre su presencia en el inicio del Campeonato Carioca.

Según la información difundida por Fluminense, tras la cirugía los médicos determinarán si Zubeldía necesita un tratamiento adicional. En ese escenario, el entrenador de 44 años deberá guardar reposo durante siete días. De no ser necesario, retomará el mando de los entrenamientos el próximo lunes, apenas dos días antes del debut oficial del equipo en la temporada.

Luis Zubeldía se incorporará en los próximos días

El club no brindó precisiones sobre el tipo de intervención ni sobre el origen del problema de salud, y se limitó a señalar que el procedimiento está programado. Todo el procedimiento al estratega argentino será seguido de una evaluación médica. La comunicación fue breve y no incluyó declaraciones del entrenador ni del cuerpo médico.

Zubeldía se encuentra al frente de la pretemporada del equipo carioca desde el pasado 2 de enero. Durante las primeras semanas de trabajo, el técnico no contó con el plantel completo, ya que varios futbolistas se incorporaron de manera progresiva, Aquello se dio tras finalizar compromisos oficiales en diciembre. Recién este jueves pudo dirigir un entrenamiento con todos los jugadores disponibles.

Zubeldía, campeón de la Sudamericana con Liga (Q)

El debut oficial de Fluminense en la temporada 2026 está previsto para el próximo miércoles, cuando enfrente a Madureira por la primera jornada del Campeonato Carioca. A pesar de la situación médica del entrenador, el cronograma deportivo del club se mantiene sin modificaciones. No obstante, se aguarda la evolución de Zubeldía tras la intervención.

El argentino llegó al banquillo tricolor de Río de Janeiro en septiembre de 2025, luego de su paso por el São Paulo, institución a la que dirigió durante 14 meses. Su contratación formó parte de un proyecto deportivo orientado a consolidar un estilo de juego y fortalecer la competitividad del equipo. Zubeldía se consagró campeón de la Copa Sudamericana con Liga de Quito y su hermano, Juan, es técnico de Delfín SC.

A lo largo de su carrera como director técnico, Zubeldía acumuló experiencia en distintos países y contextos. En Argentina dirigió a Lanús y Racing Club, mientras que en el ámbito internacional estuvo al frente de Liga de Quito y Barcelona de Ecuador, Cerro Porteño de Paraguay, Santos Laguna de México, Independiente de Medellín en Colombia y Deportivo Alavés en España.